Constantes Caractère

Les caractères comme éléments d'une chaîne de caractères en MQL5 sont des indices dans un ensemble de caractères Unicode. Ce sont des valeurs hexadécimales qui peuvent être converties en entiers, et qui peuvent être manipulées par des opérations telles que l'addition et la soustraction.

Tout caractère entre guillemets ou code ASCII hexadécimal d'un caractère comme '\x10' est une constante de caractère et est de type ushort. Par exemple, '0' est la valeur numérique 30, qui correspond à l'indice de zéro dans la table des caractères.

Exemple :

void OnStart()

{

//--- définit les constantes des caractères

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // récupère le symbole '9'

//--- affiche les valeurs des constantes

printf("Sous forme décimale : symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("Sous forme hexadécimale : symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- entre les constantes dans une chaîne

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- voici à quoi elles ressemblent dans une chaîne de caractères

Print(test);

}

Le backslash est un caractère de contrôle pour le compilateur lors de l'utilisation de chaînes constantes et de caractères constants dans le texte source d'un programme. Certains symboles, par exemple le guillemet simple ('), le guillemet double ("), le backslash (\) et les caractères de contrôle peuvent être représentés comme une combinaison de symboles commencant avec un backslash (\), selon le tableau ci-dessous :

Nom du caractère Code mnémonique ou image Valeur en MQL5 Valeur numérique nouvelle ligne (line feed) LF '

' 10 tabulation horizontale HT '\t' 9 retour chariot CR '\r' 13 backslash \ '\\' 92 guillemet simple ' '\'' 39 double guillemet " '\"' 34 code hexadecimal hhhh '\xhhhh' de 1 à 4 caractères hexadécimaux code décimal d '\d' nombre décimal de 0 à 65535

Si un backslash est suivi d'un caractère autre que ceux décrits ci-dessus, le résultat est indéfini.

Exemple

void OnStart()

{

//--- déclare les constantes de caractères

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // code 0xA9

int d='\xAE'; // code du symbole ®

//--- affiche les constantes

Print(a,b,c,d);

//--- ajoute un caractère à la chaîne de caractères

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- remplace un caractère dans une chaîne

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- remplace un caractère dans une chaîne

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- remplace un caractère dans une chaîne

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- représente les caractères sous forme de nombre

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- ajoute un caractère à la chaîne de caractères

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- ajoute un caractère à la chaîne de caractères

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- ajoute un caractère à la chaîne de caractères

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- ajoute un caractère à la chaîne de caractères

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Comme il a été mentionné ci-dessus, la valeur d'une constante de caractère (ou variable) est un indice dans la table des caractères. L'indice étant un entier, il peut être écrit de différentes façons.

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // le code de ® correspond au littéral '\xAE'

int b=0x24; // le code de $ correspond au littéral '\x24'

int c=0xA9; // le code de © correspond au littéral '\xA9'

int d=0x263A; // le code de ☺ correspond au littéral '\x263A'

//--- affiche les valeurs

Print(a,b,c,d);

//--- ajoute un caractère à la chaîne de caractères

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- remplace un caractère dans une chaîne

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- remplace un caractère dans une chaîne

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- remplace un caractère dans une chaîne

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- codes des cartes

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- ajoute le caractère pique

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- ajoute le caractère coeur

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- ajoute le caractère carreau

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- ajoute le caractère trèfle

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- Exemple de littéraux de caractères dans une chaîne

test="Reine\x2660As\x2662";

printf("%s",test);

}

La représentation interne d'un littéral de caractère est de type ushort. Les constantes de caractères peuvent accepter des valeurs de 0 à 65535.

Voir aussi

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()