I caratteri come elementi di un stringa in MQL5 sono indici nel set di caratteri Unicode. Sono valori esadecimali che possono essere espressi in numeri interi, e che possono essere manipolati da operazioni integer come addizione e sottrazione.

Qualsiasi carattere singolo tra virgolette o un codice esadecimale ASCII di un carattere '\x10' è un carattere costante ed è di tipo ushort. Ad esempio, un record di tipo '0' è un valore numerico 30, che corrisponde all'indice di zero nella tabella di caratteri.

Esempio:

voidOnStart()

{

//--- definizione delle costanti carattere

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // ottengo simbolo '9'

//--- valori output delle costanti

printf("In a decimal form: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("In a hexadecimal form: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- inserire costanti in una stringa

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- questo è ciò che sembrano in una stringa

Print(test);

}

Il backslash è un carattere di controllo per il compilatore quando si tratta di stringhe costanti e le costanti di caratteri nel testo sorgente di un programma. Alcuni simboli, per esempio un singolo apice ('), i doppi apici ("), backslash (\) e caratteri di controllo possono essere rappresentati come una combinazione di simboli che iniziano con un backslash (\), secondo la seguente tabella:

Nome del carattere Codice mnemonico o immagine Record in MQL5 Valore numerico nuova linea (line feed) LF '

' 10 tabulazione orizzontale HT '\t' 9 ritorno a capo CR '\r' 13 backslash \ '\\' 92 apice singolo ' '\'' 39 virgolette o apice doppio " '\"' 34 codice esadecimale hhhh '\xhhhh' Da 1 a 4 caratteri esadecimali codice decimale d '\d' numero decimale da 0 a 65535

Se il backslash è seguito da un carattere diverso da quelli sopra descritti, il risultato risultato è indefinito.

Esempio

voidOnStart()

{

//--- dichiarazione delle costanti carattere

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // codice 0xA9

int d='\xAE'; // codice per il simbolo ®

//--- print output delle costanti

Print(a,b,c,d);

//--- aggiungere un carattere alla stringa

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- sostituire un carattere in una stringa

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- sostituire un carattere in una stringa

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- sostituire un carattere in una stringa

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- rappresentare i caratteri come un numero

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- aggiungere un carattere alla stringa

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- aggiungere un carattere alla stringa

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- aggiungere un carattere alla stringa

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- aggiungere un carattere alla stringa

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Come è stato menzionato sopra, il valore di una costante (o variabile) carattere è un indice nella tabella dei caratteri. L' indice essendo un intero, esso può essere scritto in modi diversi.

voidOnStart()

{

//---

int a=0xAE; // il codice di ® corrisponde al letterale '\xAE'

int b=0x24; // il codice di $ corrisponde al letterale '\x24'

int c=0xA9; // il codice di © corrisponde al letterale '\xA9'

int d=0x263A; // il codice di ☺ corrisponde al letterale '\x263A'

//--- mostra valori

Print(a,b,c,d);

//--- aggiungere un carattere alla stringa

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- sostituire un carattere in una stringa

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- sostituire un carattere in una stringa

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- sostituire un carattere in una stringa

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- codici di suits

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- aggiungere il carattere di picche

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- aggiungere il carattere di cuori

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- aggiungere il carattere di quadri

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- aggiungere il carattere di bastoni

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- esempio di letterali carattere in una stringa

test="Regina\x2660Ace\x2662";

printf("%s",test);

}

La rappresentazione interna di un carattere letterale è il tipoushort. Le costanti carattere possono accettare valori da 0 a 65535.

