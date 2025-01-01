文档部分
字符常量

字符作为MQL5中的字符串要素是统一字符设置的指数。它们是可以转换成整数的十六进制值，可以像加减法定理一样进行整数操作

引号里的任何单一特质和十六进制的 ASCII 代码'\x10' 都能当做字符常量无符号短整型 型，例如，0型记录的数值是30，相当于在图标字符中代表调整归零。

示例：

void OnStart()
  {
//--- 定义字符常量
   int symbol_0='0';
   int symbol_9=symbol_0+9; // 获得符号 '9'
//--- 输出常量值 
   printf("In a decimal form: symbol_0 = %d,  symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);
   printf("In a hexadecimal form: symbol_0 = 0x%x,  symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);
//--- 输入常量成字符串
   string test=""
   StringSetCharacter(test,0,symbol_0);
   StringSetCharacter(test,1,symbol_9);
//--- 这是字符串中看起来像的东西
   Print(test);
  }

在程序源文本与常量型进行处理时，反斜线符号是编译器的控制字符，，一些符号，例如，单引号(')，双引号(")，反斜杠(\)和控制字符都能被当做以反斜杠(\)为起点的符号的集合，如下表：

字符名称

助记码或者图像

MQL5中的记录

数值

新线 (换行)

LF

'\n'

10

水平制表符

HT

'\t'

9

回车

CR

'\r'

13

反斜杠

\

'\\'

92

单引号

'

'\''

39

双引号

"

'\"'

34

十六进制代码

hhhh

'\xhhhh'

1 to 4 十六进制字符

十进制代码

d

'\d'

从 0 到 65535的十进制代码

如果反斜杠后面跟着另一种字符而不是以上描述的类型，结果是未知的。

示例

void OnStart()
  {
//--- 声明字符常量
   int a='A';
   int b='$';
   int c='©';      // 代码 0xA9
   int d='\xAE';   // 符号代码 ®
//--- 输出打印常量
   Print(a,b,c,d);
//--- 添加字符到字符串
   string test="";
   StringSetCharacter(test,0,a);
   Print(test);
//--- 成串的替换字符
   StringSetCharacter(test,0,b);
   Print(test);
//--- 成串的替换字符
   StringSetCharacter(test,0,c);
   Print(test);
//--- 成串的替换字符
   StringSetCharacter(test,0,d);
   Print(test);
//--- 字符表示为数字
   int a1=65;
   int b1=36;
   int c1=169;
   int d1=174;
//--- 添加字符到字符串
   StringSetCharacter(test,1,a1);
   Print(test);
//--- 添加字符到字符串
   StringSetCharacter(test,1,b1);
   Print(test);
//--- 添加字符到字符串
   StringSetCharacter(test,1,c1);
   Print(test);
//--- 添加字符到字符串
   StringSetCharacter(test,1,d1);
   Print(test);
  }

综上所述，常量（或变量）字符的值是字符表中的指标，指标存在整型，能以不同的方式输出。

void OnStart()
  {
//--- 
   int a=0xAE;     // 代码 ® 符合于 the '\xAE' 文字
   int b=0x24;     // 代码 $ 符合于 the '\x24' 文字
   int c=0xA9;     // 代码 © 符合于 to the '\xA9' 文字
   int d=0x263A;   // 代码 ☺ 符合于 the '\x263A' 文字
//--- 显示值
   Print(a,b,c,d);
//--- 添加字符到字符串
   string test="";
   StringSetCharacter(test,0,a);
   Print(test);
//--- 成串的替换字符
   StringSetCharacter(test,0,b);
   Print(test);
//--- 成串的替换字符
   StringSetCharacter(test,0,c);
   Print(test);
//--- 成串的替换字符
   StringSetCharacter(test,0,d);
   Print(test);
//--- 合适的代码
   int a1=0x2660;
   int b1=0x2661;
   int c1=0x2662;
   int d1=0x2663;
//--- 添加黑桃字符
   StringSetCharacter(test,1,a1);
   Print(test);
//--- 添加红心字符
   StringSetCharacter(test,2,b1);
   Print(test);
//--- 添加方片字符
   StringSetCharacter(test,3,c1);
   Print(test);
//--- 添加梅花字符
   StringSetCharacter(test,4,d1);
   Print(test);
//--- 成串的字符文字示例
   test="Queen\x2660Ace\x2662";
   printf("%s",test);
  }

字符型的内部表示法是 无符号短整型 ，字符常量能够接受从0到65535的值。

