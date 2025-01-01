字符常量

字符作为MQL5中的字符串要素是统一字符设置的指数。它们是可以转换成整数的十六进制值，可以像加减法定理一样进行整数操作 。

引号里的任何单一特质和十六进制的 ASCII 代码'\x10' 都能当做字符常量无符号短整型 型，例如，0型记录的数值是30，相当于在图标字符中代表调整归零。

示例：

void OnStart()

{

//--- 定义字符常量

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // 获得符号 '9'

//--- 输出常量值

printf("In a decimal form: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("In a hexadecimal form: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- 输入常量成字符串

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- 这是字符串中看起来像的东西

Print(test);

}

在程序源文本与常量型进行处理时，反斜线符号是编译器的控制字符，，一些符号，例如，单引号(')，双引号(")，反斜杠(\)和控制字符都能被当做以反斜杠(\)为起点的符号的集合，如下表：

字符名称 助记码或者图像 MQL5中的记录 数值 新线 (换行) LF '

' 10 水平制表符 HT '\t' 9 回车 CR '\r' 13 反斜杠 \ '\\' 92 单引号 ' '\'' 39 双引号 " '\"' 34 十六进制代码 hhhh '\xhhhh' 1 to 4 十六进制字符 十进制代码 d '\d' 从 0 到 65535的十进制代码

如果反斜杠后面跟着另一种字符而不是以上描述的类型，结果是未知的。

示例

void OnStart()

{

//--- 声明字符常量

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // 代码 0xA9

int d='\xAE'; // 符号代码 ®

//--- 输出打印常量

Print(a,b,c,d);

//--- 添加字符到字符串

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- 成串的替换字符

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- 成串的替换字符

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- 成串的替换字符

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- 字符表示为数字

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- 添加字符到字符串

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- 添加字符到字符串

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- 添加字符到字符串

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- 添加字符到字符串

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

综上所述，常量（或变量）字符的值是字符表中的指标，指标存在整型，能以不同的方式输出。

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // 代码 ® 符合于 the '\xAE' 文字

int b=0x24; // 代码 $ 符合于 the '\x24' 文字

int c=0xA9; // 代码 © 符合于 to the '\xA9' 文字

int d=0x263A; // 代码 ☺ 符合于 the '\x263A' 文字

//--- 显示值

Print(a,b,c,d);

//--- 添加字符到字符串

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- 成串的替换字符

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- 成串的替换字符

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- 成串的替换字符

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- 合适的代码

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- 添加黑桃字符

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- 添加红心字符

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- 添加方片字符

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- 添加梅花字符

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- 成串的字符文字示例

test="Queen\x2660Ace\x2662";

printf("%s",test);

}

字符型的内部表示法是 无符号短整型 ，字符常量能够接受从0到65535的值。

另见

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()