字符常量
字符作为MQL5中的字符串要素是统一字符设置的指数。它们是可以转换成整数的十六进制值，可以像加减法定理一样进行整数操作 。
引号里的任何单一特质和十六进制的 ASCII 代码'\x10' 都能当做字符常量无符号短整型 型，例如，0型记录的数值是30，相当于在图标字符中代表调整归零。
示例：
|
void OnStart()
在程序源文本与常量型进行处理时，反斜线符号是编译器的控制字符，，一些符号，例如，单引号(')，双引号(")，反斜杠(\)和控制字符都能被当做以反斜杠(\)为起点的符号的集合，如下表：
|
字符名称
|
助记码或者图像
|
MQL5中的记录
|
数值
|
新线 (换行)
|
LF
|
'\n'
|
10
|
水平制表符
|
HT
|
'\t'
|
9
|
回车
|
CR
|
'\r'
|
13
|
反斜杠
|
\
|
'\\'
|
92
|
单引号
|
'
|
'\''
|
39
|
双引号
|
"
|
'\"'
|
34
|
十六进制代码
|
hhhh
|
'\xhhhh'
|
1 to 4 十六进制字符
|
十进制代码
|
d
|
'\d'
|
从 0 到 65535的十进制代码
如果反斜杠后面跟着另一种字符而不是以上描述的类型，结果是未知的。
示例
|
void OnStart()
综上所述，常量（或变量）字符的值是字符表中的指标，指标存在整型，能以不同的方式输出。
|
void OnStart()
字符型的内部表示法是 无符号短整型 ，字符常量能够接受从0到65535的值。
另见
StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()