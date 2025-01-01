文字定数

MQL5 では文字列の要素としての文字は、Unicode 文字セットのインデックスです。文字は整数にキャスト出来る16 進数値で、加算と減算のような整数演算 によって操作することが出来ます。

引用符内の文字及び「\x10」などの文字の 16 進数の ASCII コードは文字定数で、ushort 型です。例えば、「0」タイプのレコードは、文字のテーブルのインデックス 0 に対応し、数値 30 を持ちます。

例:

void OnStart()

{

//--- 文字定数を定義する

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // 「9」シンボルを取得

//--- 定数の出力値

printf("In a decimal form: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("In a hexadecimal form: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- 文字列に定数を入れる

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- 文字列で表示する

Print(test);

}

バックスラッシュは、コンパイラがプログラムのソーステキスト内の定数文字列と文字定数を扱う際の制御文字です。単一引用符（ ' ）、二重引用符（ " ）、バックスラッシュ（ \ ）及び制御文字などの記号は、以下の表に従って、バックスラッシュ（\）で始まるシンボルの組み合わせとして表すことが出来ます。

文字名 ニーモニックコードや画像 MQL5レコード 数値 改行（ラインフィード） LF '

' 10 水平タブ HT '\t' 9 キャリッジリターン CR '\r' 13 バックスラッシュ \ '\\' 92 単一引用符 ' '\'' 39 二重引用符 " '\"' 34 16 進コード hhhh '\xhhhh' 1〜4 個の16 進文字 10 進コード d '\d' 0〜65,535 の 10 進数

バックスラッシュに上記以外の文字が続く場合、結果は未定義です。

例

void OnStart()

{

//--- 文字定数を宣言する

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // コード 0xA9

int d='\xAE'; // シンボル ® のコード

//--- 定数を出力する

Print(a,b,c,d);

//--- 文字列に文字を追加する

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- 文字列内の文字を置換する

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- 文字列内の文字を置換する

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- 文字列内の文字を置換する

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- 文字を数として表す

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- 文字列に文字を追加する

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- 文字列に文字を追加する

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- 文字列に文字を追加する

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- 文字列に文字を追加する

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

上述されたように、文字定数（または変数）の値は、文字のテーブルのインデックスです。インデックスは整数なので、様々な方法で記述することが出来ます。

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // ® のコードは '\xAE' リテラルに対応する

int b=0x24; // $ のコードは '\x24' リテラルに対応する

int c=0xA9; // © のコードは '\xA9' リテラルに対応する

int d=0x263A; // ☺ のコードは '\x263A' リテラルに対応する

//--- 値を表示する

Print(a,b,c,d);

//--- 文字列に文字を追加する

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- 文字列内の文字を置換する

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- 文字列内の文字を置換する

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- 文字列内の文字を置換する

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- スートのコード

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//--- スペードの文字を追加する

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- ハートの文字を追加する

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- ダイヤの文字を追加する

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- クラブの文字を追加する

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- 文字列内の文字リテラルの例

test="Queen\x2660Ace\x2662";

printf("%s",test);

}

リテラル文字の内部表現は ushort 型です。文字定数は 0 から 6,5535 までの値を受け入れることが出来ます。

参照

StringSetCharacter()、StringGetCharacter()、ShortToString()、ShortArrayToString()、StringToShortArray()