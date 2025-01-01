文字定数
MQL5 では文字列の要素としての文字は、Unicode 文字セットのインデックスです。文字は整数にキャスト出来る16 進数値で、加算と減算のような整数演算 によって操作することが出来ます。
引用符内の文字及び「\x10」などの文字の 16 進数の ASCII コードは文字定数で、ushort 型です。例えば、「0」タイプのレコードは、文字のテーブルのインデックス 0 に対応し、数値 30 を持ちます。
例:
|
void OnStart()
バックスラッシュは、コンパイラがプログラムのソーステキスト内の定数文字列と文字定数を扱う際の制御文字です。単一引用符（ ' ）、二重引用符（ " ）、バックスラッシュ（ \ ）及び制御文字などの記号は、以下の表に従って、バックスラッシュ（\）で始まるシンボルの組み合わせとして表すことが出来ます。
|
文字名
|
ニーモニックコードや画像
|
MQL5レコード
|
数値
|
改行（ラインフィード）
|
LF
|
'\n'
|
10
|
水平タブ
|
HT
|
'\t'
|
9
|
キャリッジリターン
|
CR
|
'\r'
|
13
|
バックスラッシュ
|
\
|
'\\'
|
92
|
単一引用符
|
'
|
'\''
|
39
|
二重引用符
|
"
|
'\"'
|
34
|
16 進コード
|
hhhh
|
'\xhhhh'
|
1〜4 個の16 進文字
|
10 進コード
|
d
|
'\d'
|
0〜65,535 の 10 進数
バックスラッシュに上記以外の文字が続く場合、結果は未定義です。
例
|
void OnStart()
上述されたように、文字定数（または変数）の値は、文字のテーブルのインデックスです。インデックスは整数なので、様々な方法で記述することが出来ます。
|
void OnStart()
リテラル文字の内部表現は ushort 型です。文字定数は 0 から 6,5535 までの値を受け入れることが出来ます。
参照
StringSetCharacter()、StringGetCharacter()、ShortToString()、ShortArrayToString()、StringToShortArray()