Symbolkonstanten

Symbole als Zeilenelemente in MQL5 - sind Indexe in Symbolvorrat Unicode. Sie sind Hexadezimalwerte, die in ganzzahlige Typen umgewandelt werden können und mit denen mit ganzzahligen Operationen manipuliert werden kann, solche wie Addition und Substrahieren.

Jedes einzelne Symbol in Anführungszeichen oder hexadezimaler ASCII-Kode des Symbols der Art '\x10' ist eine Symbolkanstante und hat den Typ ushort. ZB Schreibung der Art '0' ist ein numerischer Wert 30, der dem Index von Null in der Tabelle der Symbole entspricht.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- bestimmen wir Symbolkanstanten

int symbol_0='0';

int symbol_9=symbol_0+9; // erhalten wir das Symbol '9'

//--- geben wir Werte von Konstanten aus

printf("In dezimaler Form: symbol_0 = %d, symbol_9 = %d",symbol_0,symbol_9);

printf("In hexadezimaler Form: symbol_0 = 0x%x, symbol_9 = 0x%x",symbol_0,symbol_9);

//--- fuegen wir Konstanten in eine Zeile hinzu

string test="";

StringSetCharacter(test,0,symbol_0);

StringSetCharacter(test,1,symbol_9);

//--- so sehen sie in einer Zeile aus

Print(test);

}

Backslash ist ein Kontrollzeichen für Compiler beim Umgang mit Konstantzeilen und Symbolonstanten im Ausgangstext eines Programms. Einige Symbole, ZB einzelner Anführungsstrich ('), Doppelte Anführungszeichen ("), backslash (\) und Kontrollsymbole können als Symbolkombination dargestellt werden, die mit backslash (\) anfaengt, entsprechend der unten angegebenewn Tabelle:

Symbolname Mnemokode oder Darstellung Aufzeichnung in MQL5 Numerischer Wert neue Zeile (Zeilenvorschub) LF '

' 10 horizontales Tabulieren HT '\t' 9 Vorschub rückgeben CR '\r' 13 backslash \ '\\' 92 einzelner Anführungsstrich ' '\'' 39 Doppelanführungszeichen " '\"' 34 hexadezimaler Kode hhhh '\xhhhh' von 1 bis 4 hexadezimale Zeichen dezimaler Kode d '\d' dezimale Zahl von 0 bis 65535

Wenn das nach slash folgende Symbol sich von de aufgelisteten unterscheidet, ist das Ergebnis unbestimmt.

Beispiel

void OnStart()

{

//--- erklären wir Symbolkanstanten

int a='A';

int b='$';

int c='©'; // Kode 0xA9

int d='\xAE'; // Symbolkode ®

//--- geben wir Konstante für Abdrucken aus

Print(a,b,c,d);

//--- fuegen wir ein Symbol in die Zeile zu

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- Ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- Ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- Ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- stellen wir Symbole als eine Zahl dar

int a1=65;

int b1=36;

int c1=169;

int d1=174;

//--- setzen wir Symbol in die Zeile zu

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,1,b1);

Print(test);

//--- ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,1,c1);

Print(test);

//--- ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,1,d1);

Print(test);

}

Wir es schon oben angegeben wurde, ist der Wert von einer Symbolkonstante (oder Variable) Index in der Symboltabelle darstellt, da ein Index eine Ganzzahl ist, ist es zulaessig es verschieden zu schreiben.

void OnStart()

{

//---

int a=0xAE; // Symbolkode ® entspricht dem Literal '\xAE'

int b=0x24; // Symbolkode $ entspricht dem Literal '\x24'

int c=0xA9; // Symbolkode © entspricht dem Literal '\xA9'

int d=0x263A; // Symbolkode O entspricht dem Literal '\x263A'

//--- geben wir Werte aus

Print(a,b,c,d);

//--- fuegen wir Symbol in die Zeile hinzu

string test="";

StringSetCharacter(test,0,a);

Print(test);

//--- ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,0,b);

Print(test);

//--- ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,0,c);

Print(test);

//--- ersetzen wir Symbol in einer Zeile

StringSetCharacter(test,0,d);

Print(test);

//--- Kodes der Farben

int a1=0x2660;

int b1=0x2661;

int c1=0x2662;

int d1=0x2663;

//---fuegen wir Pikssymbol hinzu

StringSetCharacter(test,1,a1);

Print(test);

//--- fuegen wir Herzsymbol hinzu

StringSetCharacter(test,2,b1);

Print(test);

//--- fuegen wir Karosymbol hinzu

StringSetCharacter(test,3,c1);

Print(test);

//--- fuegen wir Treffsymbol hinzu

StringSetCharacter(test,4,d1);

Print(test);

//--- Beispiel der Symbolliterale in der Zeile

test="Dame\x2660As\x2662";

printf("%s",test);

}

Interne Darstellung des Symbolliterals ist Typ ushort. Symbolkonstanten können die Werte von 0 bis 65535 annehmen.

Sehen Sie auch

StringSetCharacter(), StringGetCharacter(), ShortToString(), ShortArrayToString(), StringToShortArray()