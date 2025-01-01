- Birleşik Operatör
- İfade Operatörü
- Return Operatörü
- Koşullu Operatör if-else
- Üçlü Operatör ?:
- Switch Operatörü
- Döngü Operatörü while
- Döngü Operatörü for
- Döngü Operatörü do while
- Break Operatörü
- Continue Operatörü
- Matris çarpımı operatörü @
- Nesne Oluşturma Operatörü new
- Nesne Silme Operatörü delete
@ MQL5 operatörü lineer cebir kurallarına göre matris çarpımı gerçekleştirir. Matrisleri ve vektörleri çarpmanın yanı sıra vektörlerin skaler çarpımını gerçekleştirmeye de olanak sağlar.
Desteklenen eleman türleri:
- float
- double
- complex<float>
- complex<double>
Önemli: Sol ve sağ taraftaki eleman türleri eşleşmelidir.
Kullanım örnekleri
1. Matris çarpımı (matris × matris)
|
matrix A(2, 3);
2. Matris çarpımı (matris × vektör)
|
matrix M(2, 3);
3. Matris çarpımı (vektör x matris)
|
matrix M(2, 3);
4. Skaler çarpım (vektör × vektör)
|
vector V1(1, 3), V2(1, 3);
Not
Boyutlar çarpma kurallarına uygun olmalıdır: ilk terimdeki sütun sayısı = ikinci terimdeki satır sayısı.
Bir boyut hatası olması durumunda, çalışma zamanında bir hata tetiklenir.
Soldaki vektörler yatay olarak kabul edilir (1×n).
Sağdaki vektörler dikey olarak kabul edilir (n×1).
@ işleminin önceliği çarpma işleminin önceliğiyle aynıdır, örneğin D=C+A@B ifadesi için önce T=A@B matris çarpımı, ardından D=C+T eleman bazında toplama işlemi gerçekleştirilir.
