Continue Operatörü

continue operatörü, kontrolü en yakın dışsal döngüye (while, do-while veya for operatörüne), geçirir ve bir sonraki tekrarlama çağrılır. Bu operatörün amacı break operatörünün zıttıdır.

Örnek:

//--- Sıfır olmayan elemanların toplamı

int func(int array[])

{

int array_size=ArraySize(array);

int sum=0;

for(int i=0;i<array_size; i++)

{

if(a[i]==0) continue;

sum+=a[i];

}

return(sum);

}

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi