DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerContinue Operatörü 

Continue Operatörü

continue operatörü, kontrolü en yakın dışsal döngüye (while, do-while veya for operatörüne), geçirir ve bir sonraki tekrarlama çağrılır. Bu operatörün amacı break operatörünün zıttıdır.

Örnek:

//--- Sıfır olmayan elemanların toplamı
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

Ayrıca Bakınız

Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi