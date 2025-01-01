MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerContinue Operatörü
Continue Operatörü
continue operatörü, kontrolü en yakın dışsal döngüye (while, do-while veya for operatörüne), geçirir ve bir sonraki tekrarlama çağrılır. Bu operatörün amacı break operatörünün zıttıdır.
Örnek:
|
//--- Sıfır olmayan elemanların toplamı
Ayrıca Bakınız
Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi