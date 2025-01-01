Break Operatörü

Bir break operatörü, en yakın dışsal switch, while, do-while veya for operatörünün çalışmasını sonlandırır. Kontrol, sonlandırılmış olanın ardından gelen operatöre geçirilir. Bu operatörün amaçlarından biri de; belirli bir değer bir değişkene atandığında, döngü işlemini sonlandırmaktır.

Örnek:

//--- ilk sıfır değerli elemanın aranması

for(i=0;i<array_size;i++)

if(array[i]==0)

break;

Ayrıca Bakınız

