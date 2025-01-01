MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerBreak Operatörü
Bir break operatörü, en yakın dışsal switch, while, do-while veya for operatörünün çalışmasını sonlandırır. Kontrol, sonlandırılmış olanın ardından gelen operatöre geçirilir. Bu operatörün amaçlarından biri de; belirli bir değer bir değişkene atandığında, döngü işlemini sonlandırmaktır.
Örnek:
//--- ilk sıfır değerli elemanın aranması
