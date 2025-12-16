Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

GMACD - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlandı:
colorgxmacd.mq5 (11.49 KB) görüntüle
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

GurievEugen

İki satırlı MACD. Varsayılan olarak birçok ticaret platformundadır. MetaTrader 5 bu göstergeye sahip değildir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 02.07.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_ directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;        // Histogram ortalama yöntemi
input int Fast_XMA = 12;                        // Hızlı muing periyodu
input int Slow_XMA = 26;                        // Yavaş İnme Dönemi
input int XPhase= 100;                         // Muwings'in ortalaması için parametre
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;    // Sinyal hattı ortalama yöntemi
input int Signal_XMA=9;                         // Sinyal hattı periyodu 
input int Signal_Phase=100;                    // Sinyal hattı parametresi
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Fiyat sabiti

Şekil 1 GMACD göstergesi

Şek.1 GXMACD göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/959

