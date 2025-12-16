Fan sayfamıza katılın
GMACD - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 13
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Gerçek yazar:
GurievEugen
İki satırlı MACD. Varsayılan olarak birçok ticaret platformundadır. MetaTrader 5 bu göstergeye sahip değildir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 02.07.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_ directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
Giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Histogram ortalama yöntemi input int Fast_XMA = 12; // Hızlı muing periyodu input int Slow_XMA = 26; // Yavaş İnme Dönemi input int XPhase= 100; // Muwings'in ortalaması için parametre input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Sinyal hattı ortalama yöntemi input int Signal_XMA=9; // Sinyal hattı periyodu input int Signal_Phase=100; // Sinyal hattı parametresi input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Fiyat sabiti
Şek.1 GXMACD göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/959
