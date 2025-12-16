Gerçek yazar:

GurievEugen

İki satırlı MACD. Varsayılan olarak birçok ticaret platformundadır. MetaTrader 5 bu göstergeye sahip değildir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 02.07.2012 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_ directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Giriş parametreleri:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Şek.1 GXMACD göstergesi