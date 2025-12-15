Fan sayfamıza katılın
GetLotForOpeningPos. - MetaTrader 5 için kütüphane
Bu fonksiyon, mevduat para biriminde kullanılan finansal kaynak miktarına bağlı olarak lot büyüklüğünü döndürür. Giriş parametreleri olarak üç değişken kullanılır:
double GetLotForOpeningPos ( string symbol, // Lot büyüklüğü hesaplaması için çift sembolü ENUM_POSITION_TYPE direction, // Ticaretin Yönü double lot_margin // Lot hesaplaması için mevduat para biriminde kullanılan fon miktarı )
Fonksiyon GetLotForOpeningPos.mqh kütüphanesini kullanır (terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalanmalıdır), fonksiyon global seviyede kullanılmadan önce içeriği #include yönergesi ile geliştirilmekte olan koda dahil edilmelidir:
#include <GetLotForOpeningPos.mqh>
