cebe
Kütüphaneler

GetLotForOpeningPos. - MetaTrader 5 için kütüphane

Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
4
Derecelendirme:
(29)
Yayınlandı:
\MQL5\Include\
getlotforopeningpos.mqh (2.04 KB) görüntüle
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git


Bu fonksiyon, mevduat para biriminde kullanılan finansal kaynak miktarına bağlı olarak lot büyüklüğünü döndürür. Giriş parametreleri olarak üç değişken kullanılır:

double GetLotForOpeningPos
(
 string symbol,                 // Lot büyüklüğü hesaplaması için çift sembolü
 ENUM_POSITION_TYPE direction,  // Ticaretin Yönü
 double lot_margin              // Lot hesaplaması için mevduat para biriminde kullanılan fon miktarı 
 )

Fonksiyon GetLotForOpeningPos.mqh kütüphanesini kullanır (terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalanmalıdır), fonksiyon global seviyede kullanılmadan önce içeriği #include yönergesi ile geliştirilmekte olan koda dahil edilmelidir:

#include <GetLotForOpeningPos.mqh>


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/961

