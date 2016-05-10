CodeBaseKategorien
GMACD - Indikator für den MetaTrader 5

colorgxmacd.mq5 (11.53 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wirklicher Autor:

GurievEugen

MACD mit zwei Linien. Dieser Indikator ist standardmäßig in vielen Handelsplattformen verfügbar. Aber nicht im Metatrader 5.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 02.07.2012.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Eingabe Parameter:

//+-----------------------------------+
//| Indicator Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;      // Glättungsmethode des Histogramms
input int Fast_XMA = 12;                     // Schnelle Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts
input int Slow_XMA = 26;                     //  Langsame Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts<
input int XPhase= 100;                       // Glättungsparameter
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren der Signallinie
input int Signal_XMA=9;                      // Periodenlänge der Signallinie 
input int Signal_Phase=100;                  // Parameter der Signallinie;
input int AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;         // Kalkulationspreis

Fig.1 GMACD Indikator

Abb.1 GXMACD Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/959

