Wirklicher Autor:

GurievEugen

MACD mit zwei Linien. Dieser Indikator ist standardmäßig in vielen Handelsplattformen verfügbar. Aber nicht im Metatrader 5.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 02.07.2012.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Eingabe Parameter:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input int AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Abb.1 GXMACD Indikator