und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
GMACD - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1311
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
GurievEugen
MACD mit zwei Linien. Dieser Indikator ist standardmäßig in vielen Handelsplattformen verfügbar. Aber nicht im Metatrader 5.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 02.07.2012.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Eingabe Parameter:
//+-----------------------------------+ //| Indicator Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Glättungsmethode des Histogramms input int Fast_XMA = 12; // Schnelle Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts input int Slow_XMA = 26; // Langsame Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts< input int XPhase= 100; // Glättungsparameter input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Glättungsverfahren der Signallinie input int Signal_XMA=9; // Periodenlänge der Signallinie input int Signal_Phase=100; // Parameter der Signallinie; input int AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Kalkulationspreis
Abb.1 GXMACD Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/959
Empirische Modenzerlegung ("Empirical Mode Decomposition" EMD) des aktuellen Symbols.Tandem
Paar-Handel. Hedging. Marktneutrale Strategien.
Die Funktion entschlüsselt die Zahlen, die die Funktionen OrderSend() und OrderCheck() zurückgeben.GetLotForOpeningPos
Die Funktion berechnet die Lotgröße in Abhängigkeit von den verfügbaren Mitteln (Margin) in der Kontowährung.