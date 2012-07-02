CodeBaseРазделы
Индикаторы

GMACD - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
12821
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

MACD с двумя линиями. По умолчанию стоит во многих торговых платформах. В Мт4 его нет. Решил сделать.

Картинка:

