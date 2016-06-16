コードベースセクション
実際の著者：

GurievEugen

2つの線を持つMACD。この指標は、取引プラットフォームの多くでデフォルトで使用可能です。しかしそれはMetatrader 5に存在しません。

この指標は初めにMQL4で実装され2012年7月2日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;      // ヒストグラムの平滑化手法
input int Fast_XMA = 12;                     // 高速平均移動期間
input int Slow_XMA = 26;                     // 低速平均移動期間
input int XPhase= 100;                       // 移動平均平滑化パラメータ
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // シグナルライン平滑化手法
input int Signal_XMA=9;                      // シグナルライン期間
input int Signal_Phase=100;                  // シグナルラインパラメータ
input int AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;         // 価格定数

イラスト：

図1 GMACD指標

図1 GXMACD指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/959

