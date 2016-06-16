無料でロボットをダウンロードする方法を見る
GMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
GurievEugen
2つの線を持つMACD。この指標は、取引プラットフォームの多くでデフォルトで使用可能です。しかしそれはMetatrader 5に存在しません。
この指標は初めにMQL4で実装され2012年7月2日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
入力パラメータは下記の通りです。
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // ヒストグラムの平滑化手法 input int Fast_XMA = 12; // 高速平均移動期間 input int Slow_XMA = 26; // 低速平均移動期間 input int XPhase= 100; // 移動平均平滑化パラメータ input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // シグナルライン平滑化手法 input int Signal_XMA=9; // シグナルライン期間 input int Signal_Phase=100; // シグナルラインパラメータ input int AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // 価格定数
図1 GXMACD指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/959
