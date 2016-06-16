実際の著者：

GurievEugen

2つの線を持つMACD。この指標は、取引プラットフォームの多くでデフォルトで使用可能です。しかしそれはMetatrader 5に存在しません。

この指標は初めにMQL4で実装され2012年7月2日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

入力パラメータは下記の通りです。

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input int AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

イラスト：

図1 GXMACD指標