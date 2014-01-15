Autor real:

GurievEugen

MACD de duas linhas. Este indicador está disponível por padrão em várias plataformas de negociação. Mas ele não se encontra no MetaTrader 5.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 02.07.2012.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Ilustração:

Fig.1 Indicador GXMACD