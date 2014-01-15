Participe de nossa página de fãs
Autor real:
GurievEugen
MACD de duas linhas. Este indicador está disponível por padrão em várias plataformas de negociação. Mas ele não se encontra no MetaTrader 5.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 02.07.2012.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada:
//+-----------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador| //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Método do histograma suavizado input int Fast_XMA = 12; // Período da média móvel rápida input int Slow_XMA = 26; // Período da média móvel lenta input int XPhase= 100; // Parâmetro das médias móveis suavizadas, input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Método da linha de sinal suavizada input int Signal_XMA=9; // Período da linha de sinal input int Signal_Phase=100; // Parâmetro da linha de sinal input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Constante de preço
Ilustração:
Fig.1 Indicador GXMACD
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/959
