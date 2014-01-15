CodeBaseSeções
GMACD - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

GurievEugen

MACD de duas linhas. Este indicador está disponível por padrão em várias plataformas de negociação. Mas ele não se encontra no MetaTrader 5.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 02.07.2012.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada:

//+-----------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador|
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;         // Método do histograma suavizado
input int Fast_XMA = 12;                        // Período da média móvel rápida
input int Slow_XMA = 26;                        // Período da média móvel lenta
input int XPhase= 100;                          // Parâmetro das médias móveis suavizadas,
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;    // Método da linha de sinal suavizada
input int Signal_XMA=9;                         // Período da linha de sinal 
input int Signal_Phase=100;                     // Parâmetro da linha de sinal
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Constante de preço

Ilustração:

Fig.1 Indicador GMACD

Fig.1 Indicador GXMACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/959

