Индикаторы

GMACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
4658
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Реальный автор:

GurievEugen

MACD с двумя линиями. По умолчанию стоит во многих торговых платформах. В MetaTrader 5 такой индикатор отсутствует.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.07.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;         // Метод усреднения гистограммы
input int Fast_XMA = 12;                        // Период быстрого мувинга
input int Slow_XMA = 26;                        // Период медленного мувинга
input int XPhase= 100;                          // Параметр усреднения мувингов
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;    // Метод усреднения сигнальной линии
input int Signal_XMA=9;                         // Период сигнальной линии 
input int Signal_Phase=100;                     // Параметр сигнальной линии
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа

Рис.1 Индикатор GMACD

Рис.1 Индикатор GXMACD

