Реальный автор:

GurievEugen

MACD с двумя линиями. По умолчанию стоит во многих торговых платформах. В MetaTrader 5 такой индикатор отсутствует.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.07.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Рис.1 Индикатор GXMACD