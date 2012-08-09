Ставь лайки и следи за новостями
GMACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4658
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
GurievEugen
MACD с двумя линиями. По умолчанию стоит во многих торговых платформах. В MetaTrader 5 такой индикатор отсутствует.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 02.07.2012.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Метод усреднения гистограммы input int Fast_XMA = 12; // Период быстрого мувинга input int Slow_XMA = 26; // Период медленного мувинга input int XPhase= 100; // Параметр усреднения мувингов input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Метод усреднения сигнальной линии input int Signal_XMA=9; // Период сигнальной линии input int Signal_Phase=100; // Параметр сигнальной линии input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // Ценовая константа
Рис.1 Индикатор GXMACD
