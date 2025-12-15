Kod TabanıBölümler
cebe
Komut dosyaları

Widescreenshooter - MetaTrader 5 için komut dosyası

Olegs Kucerenko | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
3
Derecelendirme:
(58)
Yayınlandı:
Yayınlandı:
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Monitörün genişliği terminaldeki resmi görmek için yeterli olmadığında uzun ekran görüntüleri oluşturmak için komut dosyası.

Elde edilen anlık görüntünün uzunluğu 1500 çubuktur. M1 gününü tek bir anlık görüntüde tamamlamak yeterlidir. Durumun sonradan analizi için uygundur.


Kod, grafik dosyasının genişliğini otomatik olarak hesaplayacak, grafiğin maksimum-minimum değerlerini anlık görüntünün genel sınırlarına sığdıracaktır.

Anlık görüntü şu şekilde oluşturulur: Grafiğin sol kenarını ayarlayın ve kodu çalıştırın. Dosyalar ..../MQL5/Files/ klasörüne kaydedilir.

Geniş ekran ekran görüntülerinin minyatürleri :




Tam boyutlu ekran görüntüsünü görmek için küçük resme tıklayın.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/936

