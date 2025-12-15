Fan sayfamıza katılın
Widescreenshooter - MetaTrader 5 için komut dosyası
Monitörün genişliği terminaldeki resmi görmek için yeterli olmadığında uzun ekran görüntüleri oluşturmak için komut dosyası.
Elde edilen anlık görüntünün uzunluğu 1500 çubuktur. M1 gününü tek bir anlık görüntüde tamamlamak yeterlidir. Durumun sonradan analizi için uygundur.
Kod, grafik dosyasının genişliğini otomatik olarak hesaplayacak, grafiğin maksimum-minimum değerlerini anlık görüntünün genel sınırlarına sığdıracaktır.
Anlık görüntü şu şekilde oluşturulur: Grafiğin sol kenarını ayarlayın ve kodu çalıştırın. Dosyalar ..../MQL5/Files/ klasörüne kaydedilir.
Geniş ekran ekran görüntülerinin minyatürleri :
