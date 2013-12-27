实际作者:

GurievEugen

两线 MACD。本指标在出色的交易平台里省缺提供。但在 MetaTrader 5 中不能找到它。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 02.07.2012.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

输入参数:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

图例.1 GXMACD 指标