实际作者:
GurievEugen
两线 MACD。本指标在出色的交易平台里省缺提供。但在 MetaTrader 5 中不能找到它。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 02.07.2012.
指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
输入参数:
//+-----------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // 直方图平滑方法 input int Fast_XMA = 12; // 快速均线周期 input int Slow_XMA = 26; // 慢速均线周期 input int XPhase= 100; // 均线平滑参数 input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // 信号线平滑方法 input int Signal_XMA=9; // 信号线周期 input int Signal_Phase=100; // 信号线参数 input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// 适用价格
图例.1 GXMACD 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/959
交易信号模块基于 ColorJFatl 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。当 ColorJFatl 指标改变它的颜色时，说明是入场时机。交易信号模块基于 Heiken_Ashi_Smoothed 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。当通过 Heiken_Ashi_Smoothed 形成的蜡烛条改变它的颜色时，说明是入场时机。