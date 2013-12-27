代码库部分
实际作者:

GurievEugen

两线 MACD。本指标在出色的交易平台里省缺提供。但在 MetaTrader 5 中不能找到它。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 02.07.2012.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

输入参数:

//+-----------------------------------+
//| Indicator input parameters        |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;        // 直方图平滑方法
input int Fast_XMA = 12;                       // 快速均线周期
input int Slow_XMA = 26;                       // 慢速均线周期
input int XPhase= 100;                         // 均线平滑参数
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;   // 信号线平滑方法
input int Signal_XMA=9;                        // 信号线周期 
input int Signal_Phase=100;                    // 信号线参数
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// 适用价格

图例.1 GMACD 指标

图例.1 GXMACD 指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/959

