Clean Market Watch komut dosyası, MetaTrader 5 Market Watch pencerenizdeki tüm sembolleri tek bir tıklama ile hızlı bir şekilde kaldırmak için tasarlanmış basit bir yardımcı program aracıdır. Bu, özellikle temiz bir çalışma alanıyla yeni bir başlangıç yapmak istediğinizde veya Piyasa İzleme'niz çok fazla sembolle darmadağın olduğunda kullanışlıdır. Amaç Zamanla, tüccarlar genellikle Piyasa İzleme pencerelerinde çok sayıda sembol biriktirerek aktif olarak işlem yaptıkları enstrümanlara odaklanmayı zorlaştırır. Sembolleri tek tek manuel olarak kaldırmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Bu komut dosyası tüm süreci otomatikleştirerek tüm sembolleri saniyeler içinde temizler.

EA yalnızca satın alma pozisyonlarında işlem yapar ve SL ve TP kullanmaz.