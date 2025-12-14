Fan sayfamıza katılın
IncMatrix - MetaTrader 5 için kütüphane
Matrislerle çalışmak için bir sınıf.
Matris tek boyutlu bir dizide, bir satırda tanımlanır: ilk satırın elemanları, ikinci satır, vb. Dizinin son iki elemanı matrisin boyutunu tanımlar: sütun sayısı ve satır sayısı.
Örnek
double m[]={1,2,3, 4,5,6, 2,3}; // İki satır ve üç sütundan oluşan bir matris.
Sınıf yöntemleri:
|Yöntem
|Yöntem ve parametrelerin atanması
|
void SetSize(
|
aA matrisinin boyutunu ayarlar. aRows - satır sayısı, aCols - sütun sayısı.
|
void SetValue(
|
aRow satırında ve aCol sütununda bulunan aA matris elemanının değerini ayarlar.
|
int GetSize(
|
aA matrisinin eleman sayısını döndürür. Referans olarak şunları döndürür: aRows - satır sayısı, aCols - sütun sayısı.
|
int GetRows(
|
aA matrisinin satır sayısını döndürür.
|
int GetCols(
|
aA matrisinin sütun sayısını döndürür.
|
double GetValue(
|
aRow satırında ve aCol sütununda bulunan aA matris elemanının değerini döndürür.
|
void Kopyala(
|
Matrisi aFrom dizisinden aTo dizisine kopyalar.
|
bool CheckForAdd(
|
İki matrisin toplama için benzer boyutta olup olmadığını kontrol eder (yükseklik ve genişlikte tam eşdeğerlik).
|
bool CheckForMult(
|
İki matrisin çarpım için boyutlarının uygun olup olmadığını kontrol eder (aA matrisinin sütun sayısı aB matrisinin satır sayısına eşittir).
|
bool CheckIsSq(
|
Matrisin kare olup olmadığını kontrol eder.
|
void AddNum(
|
aNum sayısını aA matrisine ekler. Sonuç (matris) aR dizisi içinde referans olarak döndürülür.
|
void MultNum(
|
aA matrisini aNum sayısı ile çarpar. Sonuç (matris) aR dizisinde referans olarak döndürülür.
|
void AddMx(
|
aA ve aB matrislerini toplar. Sonuç (matris) aAB dizisinde referans olarak döndürülür.
|
void MultMx(
|
aA matrisini aB matrisi ile çarpar. Sonuç (matris) aAB dizisinde referans olarak döndürülür.
|
void Transpose(
|
aA matrisini transpoze eder. Transpoze matris aT dizisindeki bir referans tarafından döndürülür.
|
void AlgAdd(
|
Cebirsel toplama matrisini döndürür. aA orijinal matris, aAA cebirsel toplamadır (referans olarak döndürülür).
|
bool Invert(
|
aA matrisinden aR ters matrisini referans olarak döndürür. Yöntemin kendisi, ters matris mevcutsa true, ters matris mevcut değilse false döndürür.
|
void Üçgen(
|
Referans olarak aA matrisinden aT üçgen matrisini döndürür.
|
void Küçük(
|
aA matrisinden aRow satırına ve aCol sütununa göre minörü döndürür. Minör, aM dizisinde referans olarak döndürülür.
|
double MinorDef(
|
aA matrisinin aRow satırındaki ve aCol sütunundaki minör determinantının değerini döndürür.
|
void MinorDefMx(
|
Minörlerin matrisini döndürür (minörlerin determinantlarının değerlerini içeren matris). aA kaynak matris, aM minör determinantlı matristir (referans olarak döndürülür).
|
double Def(
|
aA matrisinin determinantının değerini döndürür.
|
int Rank(
|
aA matrisinin rankını döndürür.
|
int RankDRC(
|
aA matrisinin rankını döndürür ve referans olarak döndürür:
|
void CopyCol(
|
aFromCol indisli sütunu aFom matrisinden aTo matrisine aToCol indisli sütuna kopyalar. Sonuç, aR dizisine referans olarak döndürülür.
|
void CopyRow(
|
aFrom matrisinden aTo matrisine aFromRow indisli bir satırı aToRow indisli bir satıra kopyalar. Sonuç, aR dizisine referans olarak döndürülür.
|
void AppendCol(
|
aA matrisine aC sütununu ekleyerek genişletir. Sonuç, aF dizisindeki bir referans tarafından döndürülür.
|
void AppendRow(
|
aA matrisine aR satırını ekleyerek genişletir. Sonuç, aF dizisinde referans olarak döndürülür.
|
bool SistemKramer(
|
Denklem sistemini Kramer yöntemiyle çözer.
|
bool SystemInverse(
|
Denklem sistemini ters matris aracılığıyla çözer.
|
bool SystemGauss(
|
Denklem sistemini Gauss yöntemi ile çözer.
|
int SystemCheck(
|
Denklem sistemini kontrol eder.
Dönüş değeri:
|
void Alert(
|
Tüm matrisi tek bir uyarıda görüntüler.
|
void Alert2(
|
Matrisi uyarıda satır satır görüntüler, terimler aşağıdan yukarıya doğru görüntülenir, sonra başlık, yani uyarı penceresinde matris normal olarak yönlendirilir: başlık üstte, sonra sırayla satırlar.
|
void Alert1Str(
|
Uyarıda matris dizisini satıra göre görüntüler.
sMatrix.mq4 komut dosyası, Cramer, ters matris ve Gauss yöntemlerini kullanarak bir doğrusal denklem sistemini çözmek için kütüphanenin kullanılmasına bir örnektir.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/951
