GMACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1426
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
GurievEugen
MACD de Dos-Lineas. Este indicador está disponible de forma predeterminada en una gran cantidad de plataformas de negociación. Pero no se puede encontrar en Meta Trader5.;
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 02.07.2012.
El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Parámetros de entrada:
//+-------------------------------------------+ //| PARÁMETROS DE LOS INDICADORES DE ENTRADA | //+-------------------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // Método de suavizado del histograma input int Fast_XMA = 12; // Periodo de la media móvil rápida input int Slow_XMA = 26; // Periodo de la media móvil lenta input int XPhase= 100; // Parámetro del suavizado de las medias móviles, input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // Método de suavizado de la linea de señal input int Signal_XMA=9; // Periodo de la linea de señal input int Signal_Phase=100; // Parámetro de la linea de señal, input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// Precio constante
ilustración:
Fig.1 GXMACD Indicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/959
