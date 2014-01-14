Autor real:

GurievEugen

MACD de Dos-Lineas. Este indicador está disponible de forma predeterminada en una gran cantidad de plataformas de negociación. Pero no se puede encontrar en Meta Trader5.;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 02.07.2012.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Parámetros de entrada:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

ilustración:

Fig.1 GXMACD Indicator