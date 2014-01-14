CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

GMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1426
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
colorgxmacd.mq5 (11.53 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

GurievEugen

MACD de Dos-Lineas. Este indicador está disponible de forma predeterminada en una gran cantidad de plataformas de negociación. Pero no se puede encontrar en Meta Trader5.;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 02.07.2012.

El indicador utiliza la librería de la clase SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Parámetros de entrada:

//+-------------------------------------------+
//| PARÁMETROS DE LOS INDICADORES DE ENTRADA  |
//+-------------------------------------------+
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3;        // Método de suavizado del histograma
input int Fast_XMA = 12;                       // Periodo de la media móvil rápida
input int Slow_XMA = 26;                       // Periodo de la media móvil lenta
input int XPhase= 100;                         // Parámetro del suavizado de las medias móviles,
input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA;   // Método de suavizado de la linea de señal
input int Signal_XMA=9;                        // Periodo de la linea de señal 
input int Signal_Phase=100;                    // Parámetro de la linea de señal,
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// Precio constante

ilustración:

Fig.1 Indicador GMACD

Fig.1 GXMACD Indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/959

ResultRetcodeDescription ResultRetcodeDescription

Función que descifra el código del resultado de la operación de trade para las funciones OrderSend() y OrderCheck().

GetLotForOpeningPos GetLotForOpeningPos

Función que calcula el tamaño del lote dependiendo de la cantidad de dinero en la moneda del depósito que se utiliza.

KLines KLines

Conjunto de niveles de soporte y resistencia con cinco timeframes diferentes.

r_Ma r_Ma

Un indicador promedio móvil obtenido promediando los valores de todas las variantes de cálculo de la Media Móvil clásica.