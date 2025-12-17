Fan sayfamıza katılın
ResultRetcodeDescription - MetaTrader 5 için kütüphane
Gerçek Yazar:
MetaQuotes
Bu basit fonksiyon, OrderCheck() fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra MqlTradeCheckResult yapısından bir işlem sonucunun şifresi çözülmüş kod dizesini döndürür:
MqlTradeCheckResult check; //---- İşlem talebinin doğruluğunun kontrol edilmesi if(!OrderCheck(request,check)) { Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode)); return(false); }
Veya OrderSend() fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra MqlTradeResult yapısından:
MqlTradeCheckResult check; word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): "; //---- Bir AL pozisyonu açın ve işlem talebinin sonucunu kontrol edin if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode)); else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("Alış pozisyonu ",Symbol(),"Aç!"); else Print(" üzerinde bir Alış pozisyonu açılamadı,Symbol(),"!!!");
Fonksiyon ResultRetcodeDescription.mqh kütüphanesini kullanır (terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalanmalıdır), fonksiyon global seviyede kullanılmadan önce içeriği #include yönergesi ile geliştirilmekte olan koda dahil edilmelidir:
#include <ResultRetcodeDescription.mqh>
