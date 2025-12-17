Kod TabanıBölümler
ResultRetcodeDescription - MetaTrader 5 için kütüphane

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
resultretcodedescription.mqh
Gerçek Yazar:

MetaQuotes

Bu basit fonksiyon, OrderCheck() fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra MqlTradeCheckResult yapısından bir işlem sonucunun şifresi çözülmüş kod dizesini döndürür:

   MqlTradeCheckResult check;

//---- İşlem talebinin doğruluğunun kontrol edilmesi
   if(!OrderCheck(request,check))
     {
      Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode));
      return(false);
     }

Veya OrderSend() fonksiyonunu çalıştırdıktan sonra MqlTradeResult yapısından:

  MqlTradeCheckResult check;

  word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): ";

//---- Bir AL pozisyonu açın ve işlem talebinin sonucunu kontrol edin
   if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode));
   else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("Alış pozisyonu ",Symbol(),"Aç!");
   else Print(" üzerinde bir Alış pozisyonu açılamadı,Symbol(),"!!!");

Fonksiyon ResultRetcodeDescription.mqh kütüphanesini kullanır (terminal_data_terminal\MQL5\Include dizinine kopyalanmalıdır), fonksiyon global seviyede kullanılmadan önce içeriği #include yönergesi ile geliştirilmekte olan koda dahil edilmelidir:

#include <ResultRetcodeDescription.mqh>

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/960

