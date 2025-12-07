Daha önce yayınlanmış olan Position in channel göstergesinin bir modifikasyonudur.

Beş farklı dönem değeri için değerler hesaplanır - "Williams Percent Range" analogları. Bulunan değerler çubuk grafikler şeklinde görüntülenir. En büyük periyoda sahip grafik soldadır. Uzun süreli bir eğilim, solma eğilimi veya yeni ortaya çıkan bir eğilim durumunda, çubuk grafiklerin kombinasyonu bir tür şekil oluşturur.

Parametreler:



TMode - mod: 0 - hızlı, 1 - normal, 2 - yavaş;

InpXCoord - göstergenin ölçek-X üzerindeki ofseti;

InpYCoord - göstergenin Y ölçeğindeki ofseti.

Üç periyot seti kullanılır: