DCC - MetaTrader 5 için gösterge
MetaQuotes https://www.mql5.com/tr/code/349 adresindeki orijinal göstergeyi temel alan gösterge.
Seçilen sembolün grafiğini ayrı bir pencerede görüntüler.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/894
Gösterge, en yüksek ve en düşük değerlerin boyutunun yanı sıra belirtilen dönem için maksimum değerlerini gösterir.
Bu, mevcut grafiğin sembolünün oranlarını ve tik işaretlerini MT5'in dışa / içe aktarma formatıyla uyumlu CSV dosyalarına aktarmak için kullanılan bir komut dosyasıdır.
Fiyat Kanalı göstergesinin genişletilmiş versiyonu, 5 seviye kullanılır. Gösterge, bir pozisyonun açılması / kapatılması ve Zararı Durdur / Kar Al seviyeleri için sinyaller gösterir.Tıklanabilir düğme örneği (tüm konumları kapat)
Danışmanlarınız için düğme ekleme örneği. Bu örnekte, tüm enstrümanlar için tüm aktif pozisyonları kapatmak üzere bir düğme uygulanmıştır. Düğme olay işleme işlevine ek olarak, sembol adına göre pozisyonları kapatma ve sembol adına göre pozisyon sayısını sayma yöntemleri de uygulanmıştır.