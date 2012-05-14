CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiSignals_PCH - индикатор для MetaTrader 5

Это усовершенствованный индикатор Price Channel. В качестве дополнений добавлены ещё два уровня (итого 5), сигналы и уровни Stop Loss/Take Profit.

Сигналы и уровни Stop Loss/Take Profit можно отключить в параметрах индикатора. Ниже на рисунке показан вариант со всеми сигналами и с отключенными уровнями Stop Loss/Take Profit:

MultiSignals_PCH


Уровням присвоены имена, которые можно посмотреть во всплывающих подсказках при наведении указателя. Ниже приведён список всех уровней и их описание:

  • H_PCH - Уровень, который строится по максимумам баров;
  • MH_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между максимумом и центром ценового канала;
  • M_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между максимумом и минимумом ценового канала;
  • ML_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между минимумом и центром ценового канала;
  • L_PCH - Уровень, который строится по минимумам баров.

Соответственно все сигналы основаны на пересечении этих уровней:

  1. Пересечение уровня ML_PCH вверх на покупку  /  Пересечение уровня MH_PCH вниз на продажу;
  2. Пересечение уровня M_PCH вверх на покупку  /  Пересечение уровня  M_PCH вниз на продажу;
  3. Пересечение уровня MH_PCH вверх на покупку  /  Пересечение уровня ML_PCH вниз на продажу;
  4. Пересечение уровня H_PCH вверх на покупку  /  Пересечение уровня L_PCH вниз на продажу.


Параметры индикатора:

ПараметрЗначение
Period
15
ML/MH_PCH signals
true
M_PCH signals
true
MH/ML_PCH signals
true
H/L_PCH signals
true
Take Profit MLMH
100
Take Profit M
100
Take Profit MHML
100
Take Profit HL
100
Stop Loss MLMH
50
Stop Loss M
50
Stop Loss MHML
50
Stop Loss HL
50


Ниже на рисунке показан вариант с одним условием и включенными для этого сигнала уровнями Stop Loss (полоска)/Take Profit (квадрат):


С использованием этого индикатора реализована многофункциональная экспертная система TRADING WAY для ручной, полуавтоматической и автоматической торговли, с подробным описанием которой можно ознакомиться в статье "Безграничные возможности c MetaTrader 5 и MQL5". Скачать демо-версию или приобрести полнофункциональную версию эксперта TRADING WAY можно в Маркете.


