MultiSignals_PCH

Это усовершенствованный индикатор Price Channel. В качестве дополнений добавлены ещё два уровня (итого 5), сигналы и уровни Stop Loss/Take Profit.



Сигналы и уровни Stop Loss/Take Profit можно отключить в параметрах индикатора. Ниже на рисунке показан вариант со всеми сигналами и с отключенными уровнями Stop Loss/Take Profit:





Уровням присвоены имена, которые можно посмотреть во всплывающих подсказках при наведении указателя. Ниже приведён список всех уровней и их описание:



H_PCH - Уровень, который строится по максимумам баров;

MH_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между максимумом и центром ценового канала;

M_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между максимумом и минимумом ценового канала;

ML_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между минимумом и центром ценового канала;

L_PCH - Уровень, который строится по минимумам баров.



Соответственно все сигналы основаны на пересечении этих уровней:



Пересечение уровня ML_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня MH_PCH вниз на продажу; Пересечение уровня M_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня M_PCH вниз на продажу; Пересечение уровня MH_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня ML_PCH вниз на продажу; Пересечение уровня H_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня L_PCH вниз на продажу.



Параметры индикатора:



Параметр Значение Period

15

ML/MH_PCH signals

true

M_PCH signals

true

MH/ML_PCH signals

true

H/L_PCH signals

true

Take Profit MLMH

100

Take Profit M

100

Take Profit MHML

100

Take Profit HL

100

Stop Loss MLMH

50

Stop Loss M

50

Stop Loss MHML

50

Stop Loss HL

50







Ниже на рисунке показан вариант с одним условием и включенными для этого сигнала уровнями Stop Loss (полоска)/Take Profit (квадрат):





С использованием этого индикатора реализована многофункциональная экспертная система TRADING WAY для ручной, полуавтоматической и автоматической торговли, с подробным описанием которой можно ознакомиться в статье "Безграничные возможности c MetaTrader 5 и MQL5". Скачать демо-версию или приобрести полнофункциональную версию эксперта TRADING WAY можно в Маркете .



