MultiSignals_PCH - индикатор для MetaTrader 5
11265
Это усовершенствованный индикатор Price Channel. В качестве дополнений добавлены ещё два уровня (итого 5), сигналы и уровни Stop Loss/Take Profit.
Сигналы и уровни Stop Loss/Take Profit можно отключить в параметрах индикатора. Ниже на рисунке показан вариант со всеми сигналами и с отключенными уровнями Stop Loss/Take Profit:
Уровням присвоены имена, которые можно посмотреть во всплывающих подсказках при наведении указателя. Ниже приведён список всех уровней и их описание:
- H_PCH - Уровень, который строится по максимумам баров;
- MH_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между максимумом и центром ценового канала;
- M_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между максимумом и минимумом ценового канала;
- ML_PCH - Уровень, который рассчитывается, как середина между минимумом и центром ценового канала;
- L_PCH - Уровень, который строится по минимумам баров.
Соответственно все сигналы основаны на пересечении этих уровней:
- Пересечение уровня ML_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня MH_PCH вниз на продажу;
- Пересечение уровня M_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня M_PCH вниз на продажу;
- Пересечение уровня MH_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня ML_PCH вниз на продажу;
- Пересечение уровня H_PCH вверх на покупку / Пересечение уровня L_PCH вниз на продажу.
Параметры индикатора:
|Параметр
|Значение
|Period
|15
|ML/MH_PCH signals
|true
|M_PCH signals
|true
|MH/ML_PCH signals
|true
|H/L_PCH signals
|true
|Take Profit MLMH
|100
|Take Profit M
|100
|Take Profit MHML
|100
|Take Profit HL
|100
|Stop Loss MLMH
|50
|Stop Loss M
|50
|Stop Loss MHML
|50
|Stop Loss HL
|50
Ниже на рисунке показан вариант с одним условием и включенными для этого сигнала уровнями Stop Loss (полоска)/Take Profit (квадрат):
С использованием этого индикатора реализована многофункциональная экспертная система TRADING WAY для ручной, полуавтоматической и автоматической торговли, с подробным описанием которой можно ознакомиться в статье "Безграничные возможности c MetaTrader 5 и MQL5". Скачать демо-версию или приобрести полнофункциональную версию эксперта TRADING WAY можно в Маркете.
