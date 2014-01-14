Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultiSignals_PCH - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2068
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Esta es la versión mejorada del indicador Price Channel (Canal de Precio). Han sido añadidos dos niveles adicionales de precios, señales de trading y niveles Stop Loss/Take Profit.
Las señales y Stop Loss/Take Profit pueden desactivarse en los parámetros de entrada. En la imagen inferior se muestra el indicador con niveles de precios, señales y Stop Loss/Take Profit desactivados:
Todos los precios llevan nombre, el nombre del nivel se muestra en la descripción emergente.
Los niveles de precios son los siguientes:
- H_PCH - calculado sobre el precio máximo de las barras;
- MH_PCH - calculado como una línea media entre el máximo y el centro del canal de precios;
- M_PCH - calculado como una línea media (centrada) entre los valores máximo y mínimo del canal de precios;
- ML_PCH - calculado como una línea media entre el mínimo y el centro del canal de precios;
- L_PCH - calculado sobre el precio mínimo de las barras;
Todas las señales se basan en el cruce del precio con estos niveles:
- Cruce ascendente de ML_PCH (señal de compra) / cruce descedente de MH_PCH (señal de venta);
- Cruce ascendente de M_PCH (señal de compra) / cruce descedente de M_PCH (señal de venta);
- Cruce ascendente de MH_PCH (señal de compra) / cruce descedente de ML_PCH (señal de venta);
- Cruce ascendente de H_PCH (señal de compra) / cruce descedente de L_PCH (señal de venta);
Parámetros del indicador:
|Parámetro
|Valor
|Período
|15
|señales ML/MH_PCH
|true
|señales M_PCH
|true
|señales MH/ML_PCH
|true
|señales H/L_PCH
|true
|Take Profit MLMH
|100
|Take Profit M
|100
|Take Profit MHML
|100
|Take Profit HL
|100
|Stop Loss MLMH
|50
|Stop Loss M
|50
|Stop Loss MHML
|50
|Stop Loss HL
|50
En la imagen inferior se muestra el indicador con una única condición y Stop Loss (barras)/Take Profit (cuadrados) activados:
Este indicador es usado en el asesor experto TRADING WAY, descrito en el artículo "Oportunidades ilimitadas con MetaTrader 5 y MQL5" . El asesor experto TRADING WAY y su versión demo está disponible en el Market.
Información adicional:
El logo del indicador (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) se encuentra en el fichero adjunto logomultisignals_pch_64x64.zip. Este fichero debe ser guardado en la \carpeta de datos de MetaTrader 5\MQL5\Images.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/887
