MultiSignals_PCH

Logo:





Esta es la versión mejorada del indicador Price Channel (Canal de Precio). Han sido añadidos dos niveles adicionales de precios, señales de trading y niveles Stop Loss/Take Profit.



Las señales y Stop Loss/Take Profit pueden desactivarse en los parámetros de entrada. En la imagen inferior se muestra el indicador con niveles de precios, señales y Stop Loss/Take Profit desactivados:

Todos los precios llevan nombre, el nombre del nivel se muestra en la descripción emergente.

Los niveles de precios son los siguientes:



H_PCH - calculado sobre el precio máximo de las barras;

- calculado sobre el precio máximo de las barras; MH_PCH - calculado como una línea media entre el máximo y el centro del canal de precios;

- calculado como una línea media entre el máximo y el centro del canal de precios; M_PCH - calculado como una línea media (centrada) entre los valores máximo y mínimo del canal de precios;

- calculado como una línea media (centrada) entre los valores máximo y mínimo del canal de precios; ML_PCH - calculado como una línea media entre el mínimo y el centro del canal de precios;

- calculado como una línea media entre el mínimo y el centro del canal de precios; L_PCH - calculado sobre el precio mínimo de las barras;



Todas las señales se basan en el cruce del precio con estos niveles:



Cruce ascendente de ML_PCH (señal de compra) / cruce descedente de MH_PCH (señal de venta); Cruce ascendente de M_PCH (señal de compra) / cruce descedente de M_PCH (señal de venta); Cruce ascendente de MH_PCH (señal de compra) / cruce descedente de ML_PCH (señal de venta); Cruce ascendente de H_PCH (señal de compra) / cruce descedente de L_PCH (señal de venta);

Parámetros del indicador:



Parámetro Valor Período

15

señales ML/MH_PCH

true

señales M_PCH

true

señales MH/ML_PCH

true

señales H/L_PCH

true

Take Profit MLMH

100

Take Profit M

100

Take Profit MHML

100

Take Profit HL

100

Stop Loss MLMH

50

Stop Loss M

50

Stop Loss MHML

50

Stop Loss HL

50



En la imagen inferior se muestra el indicador con una única condición y Stop Loss (barras)/Take Profit (cuadrados) activados:

Información adicional:

El logo del indicador (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) se encuentra en el fichero adjunto logomultisignals_pch_64x64.zip. Este fichero debe ser guardado en la \carpeta de datos de MetaTrader 5\MQL5\Images.

