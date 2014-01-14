CodeBaseSecciones
MultiSignals_PCH - indicador para MetaTrader 5

Anatoli Kazharski
Esta es la versión mejorada del indicador Price Channel (Canal de Precio). Han sido añadidos dos niveles adicionales de precios, señales de trading y niveles Stop Loss/Take Profit.

Las señales y Stop Loss/Take Profit pueden desactivarse en los parámetros de entrada. En la imagen inferior se muestra el indicador con niveles de precios, señales y Stop Loss/Take Profit desactivados:

MultiSignals_PCH


Todos los precios llevan nombre, el nombre del nivel se muestra en la descripción emergente.

Los niveles de precios son los siguientes:

  • H_PCH - calculado sobre el precio máximo de las barras;
  • MH_PCH - calculado como una línea media entre el máximo y el centro del canal de precios;
  • M_PCH - calculado como una línea media (centrada) entre los valores máximo y mínimo del canal de precios;
  • ML_PCH - calculado como una línea media entre el mínimo y el centro del canal de precios;
  • L_PCH - calculado sobre el precio mínimo de las barras;

Todas las señales se basan en el cruce del precio con estos niveles:

  1. Cruce ascendente de ML_PCH (señal de compra) / cruce descedente de MH_PCH (señal de venta);
  2. Cruce ascendente de M_PCH (señal de compra) / cruce descedente de M_PCH (señal de venta);
  3. Cruce ascendente de MH_PCH (señal de compra) / cruce descedente de ML_PCH (señal de venta);
  4. Cruce ascendente de H_PCH (señal de compra) / cruce descedente de L_PCH (señal de venta);

Parámetros del indicador:

ParámetroValor
Período
15
señales ML/MH_PCH
true
señales M_PCH
true
señales MH/ML_PCH
true
señales H/L_PCH
true
Take Profit MLMH
100
Take Profit M
100
Take Profit MHML
100
Take Profit HL
100
Stop Loss MLMH
50
Stop Loss M
50
Stop Loss MHML
50
Stop Loss HL
50

En la imagen inferior se muestra el indicador con una única condición y Stop Loss (barras)/Take Profit (cuadrados) activados:

MultiSignals_PCH


Este indicador es usado en el asesor experto TRADING WAY, descrito en el artículo "Oportunidades ilimitadas con MetaTrader 5 y MQL5" . El asesor experto TRADING WAY y su versión demo está disponible en el Market.


Información adicional:

El logo del indicador (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) se encuentra en el fichero adjunto logomultisignals_pch_64x64.zip.  Este fichero debe ser guardado en la \carpeta de datos de MetaTrader 5\MQL5\Images.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/887

