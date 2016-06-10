私たちのファンページに参加してください
MultiSignals_PCH - MetaTrader 5のためのインディケータ
ロゴ：
これはPrice Channel指標の改善版です。2つの追加的な価格レベル、取引シグナルと決済逆指値/決済指値が追加されました。
シグナルと決済逆指値/決済指値は入力パラメータで無効にできます。価格レベル、シグナルと無効にされた決済逆指値/決済指値は下の図で示されています。
全ての価格には名前が付けられ、レベルの名前はツールヒントに表示されます。
価格レベルは次の通りです。
- H_PCH - バーの高値で計算されます。
- MH_PCH - 最大値と価格チャネルの中心との中間線として計算されます。
- M_PCH - 価格チャンネルの最大値と最小値との中間（中心）として計算されます。
- ML_PCH - 最小値と価格チャネルの中心との中間線として計算されます。
- L_PCH - バーの安値で計算されます。
すべてのシグナルは、これらのレベルとの価格の交差に基づいています。
- ML_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / MH_PCH（売りシグナル）の下向きの交差
- M_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / M_PCH （売りシグナル）の下向きの交差
- MH_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / ML_PCH（売りシグナル）の下向きの交差
- H_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / L_PCH（売りシグナル）の下向きの交差
指標のパラメータは次の通りです。
|パラメータ
|値
|期間
|15
|ML/MH_PCHシグナル
|true
|M_PCHシグナル
|true
|MH/ML_PCHシグナル
|true
|H/L_PCHシグナル
|true
|決済指値MLMH
|100
|決済指値M
|100
|決済指値MHML
|100
|決済指値HL
|100
|ストッププロフィットMLMH
|50
|ストッププロフィットM
|50
|ストッププロフィットMHML
|50
|ストッププロフィットHL
|50
1条件を持つ決済逆指値(バー）/決済指値（四角）レベルは下の図で示されています。
この指標は「Limitless Opportunities with MetaTrader 5 and MQL5（MetaTrader 5とMQL5と無限の機会）」稿(ロシア語）で説明されたTRADING WAYエキスパートシステムで使用されています。TRADING WAYエキスパートアドバイザーとそのデモ版はマーケットで利用できます。
追加的な情報：
指標のロゴ（logoMultiSignals_PCH_64x64.ico）は添付されたlogomultisignals_pch_64x64.zipにあります。このファイルは\MetaTrader 5 data folder\MQL5\Imagesに置かれる必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/887
