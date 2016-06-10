コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MultiSignals_PCH - MetaTrader 5のためのインディケータ

ロゴ：

logoMultiSignals

これはPrice Channel指標の改善版です。2つの追加的な価格レベル、取引シグナルと決済逆指値/決済指値が追加されました。

シグナルと決済逆指値/決済指値は入力パラメータで無効にできます。価格レベル、シグナルと無効にされた決済逆指値/決済指値は下の図で示されています。

MultiSignals_PCH


全ての価格には名前が付けられ、レベルの名前はツールヒントに表示されます。

価格レベルは次の通りです。

  • H_PCH - バーの高値で計算されます。
  • MH_PCH - 最大値と価格チャネルの中心との中間線として計算されます。
  • M_PCH - 価格チャンネルの最大値と最小値との中間（中心）として計算されます。
  • ML_PCH - 最小値と価格チャネルの中心との中間線として計算されます。
  • L_PCH - バーの安値で計算されます。

すべてのシグナルは、これらのレベルとの価格の交差に基づいています。

  1. ML_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / MH_PCH（売りシグナル）の下向きの交差
  2. M_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / M_PCH （売りシグナル）の下向きの交差
  3. MH_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / ML_PCH（売りシグナル）の下向きの交差
  4. H_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / L_PCH（売りシグナル）の下向きの交差

指標のパラメータは次の通りです。

パラメータ
期間
15
ML/MH_PCHシグナル
true
M_PCHシグナル
true
MH/ML_PCHシグナル
true
H/L_PCHシグナル
true
決済指値MLMH
100
決済指値M
100
決済指値MHML
100
決済指値HL
100
ストッププロフィットMLMH
50
ストッププロフィットM
50
ストッププロフィットMHML
50
ストッププロフィットHL
50

1条件を持つ決済逆指値(バー）/決済指値（四角）レベルは下の図で示されています。

MultiSignals_PCH


この指標は「Limitless Opportunities with MetaTrader 5 and MQL5（MetaTrader 5とMQL5と無限の機会）」稿(ロシア語）で説明されたTRADING WAYエキスパートシステムで使用されています。TRADING WAYエキスパートアドバイザーとそのデモ版はマーケットで利用できます。


追加的な情報：

指標のロゴ（logoMultiSignals_PCH_64x64.ico）は添付されたlogomultisignals_pch_64x64.zipにあります。このファイルは\MetaTrader 5 data folder\MQL5\Imagesに置かれる必要があります。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/887

