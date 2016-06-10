MultiSignals_PCH

ロゴ：





これはPrice Channel指標の改善版です。2つの追加的な価格レベル、取引シグナルと決済逆指値/決済指値が追加されました。



シグナルと決済逆指値/決済指値は入力パラメータで無効にできます。価格レベル、シグナルと無効にされた決済逆指値/決済指値は下の図で示されています。

全ての価格には名前が付けられ、レベルの名前はツールヒントに表示されます。

価格レベルは次の通りです。



H_PCH - バーの高値で計算されます。

MH_PCH - 最大値と価格チャネルの中心との中間線として計算されます。

M_PCH - 価格チャンネルの最大値と最小値との中間（中心）として計算されます。

ML_PCH - 最小値と価格チャネルの中心との中間線として計算されます。

L_PCH - バーの安値で計算されます。



すべてのシグナルは、これらのレベルとの価格の交差に基づいています。



ML_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / MH_PCH（売りシグナル）の下向きの交差 M_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / M_PCH （売りシグナル）の下向きの交差 MH_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / ML_PCH（売りシグナル）の下向きの交差 H_PCH（買いシグナル）の上向きの交差 / L_PCH（売りシグナル）の下向きの交差

指標のパラメータは次の通りです。



パラメータ 値 期間

15

ML/MH_PCHシグナル

true

M_PCHシグナル

true

MH/ML_PCHシグナル

true

H/L_PCHシグナル

true

決済指値MLMH

100

決済指値M

100

決済指値MHML

100

決済指値HL

100

ストッププロフィットMLMH

50

ストッププロフィットM

50

ストッププロフィットMHML

50

ストッププロフィットHL

50



1条件を持つ決済逆指値(バー）/決済指値（四角）レベルは下の図で示されています。

追加的な情報：

指標のロゴ（logoMultiSignals_PCH_64x64.ico）は添付されたlogomultisignals_pch_64x64.zipにあります。このファイルは\MetaTrader 5 data folder\MQL5\Imagesに置かれる必要があります。

