MultiSignals_PCH

需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是 价格通道 指标的改进版。两条附加的价格级别, 增加了交易信号和止损/止盈级别。
该信号以及 止损/止盈 可以在输入参数中禁止。该指标生成的价格级别, 信号和止损/止盈 显示示意图如下:
所有价格被命名, 级别名显示在工具提示里。
价格级别是:
- H_PCH - 计算的柱线的最高值;
- MH_PCH - 以价格通道最大和中心值之间计算出的中间线;
- M_PCH - 以价格通道最大和最小值之间计算出的中间线;
- ML_PCH - 以价格通道最小和中心值之间计算出的中间线;
- L_PCH - 计算柱线的最低值.
所有信号基于价格与这些线的交叉:
- 上穿 ML_PCH (买信号) / 下穿 MH_PCH (卖信号);
- 上穿 M_PCH (买信号) / 下穿 M_PCH (卖信号);
- 上穿 MH_PCH (买信号) / 下穿 ML_PCH (卖信号);
- 上穿 H_PCH (买信号) / 下穿 L_PCH (卖信号);
指标参数:
|参数
|值
|周期
|15
|ML/MH_PCH 信号
|true
|M_PCH 信号
|true
|MH/ML_PCH 信号
|true
|H/L_PCH 信号
|true
|止盈 MLMH
|100
|止盈 M
|100
|止盈 MHML
|100
|止盈 HL
|100
|止损 MLMH
|50
|止损 M
|50
|止损 MHML
|50
|止损 HL
|50
该指标有一个条件并允许 止损 (柱线)/止盈 (方形) 级别显示在如下示意图:
该指标用于 TRADING WAY 专家系统中, 有关描述在 "Limitless Opportunities with MetaTrader 5 and MQL5 (MetaTrader 5 与 MQL5 提供的无限机遇)" 文章中。该 TRADING WAY EA 和 它的演示版本在 市场 中提供。
附加信息:
该指标的图标 (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) 可在附加的存档中找到 logomultisignals_pch_64x64.zip。这个文件必须放在 \MetaTrader 5 数据文件夹\MQL5\Images。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/887
