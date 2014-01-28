MultiSignals_PCH

图标:





这是 价格通道 指标的改进版。两条附加的价格级别, 增加了交易信号和止损/止盈级别。



该信号以及 止损/止盈 可以在输入参数中禁止。该指标生成的价格级别, 信号和止损/止盈 显示示意图如下:

所有价格被命名, 级别名显示在工具提示里。

价格级别是:



H_PCH - 计算的柱线的最高值;

- 计算的柱线的最高值; MH_PCH - 以价格通道最大和中心值之间计算出的中间线;

- 以价格通道最大和中心值之间计算出的中间线; M_PCH - 以价格通道最大和最小值之间计算出的中间线;

- 以价格通道最大和最小值之间计算出的中间线; ML_PCH - 以价格通道最小和中心值之间计算出的中间线;

- 以价格通道最小和中心值之间计算出的中间线; L_PCH - 计算柱线的最低值.



所有信号基于价格与这些线的交叉:



上穿 ML_PCH (买信号) / 下穿 MH_PCH (卖信号); 上穿 M_PCH (买信号) / 下穿 M_PCH (卖信号); 上穿 MH_PCH (买信号) / 下穿 ML_PCH (卖信号); 上穿 H_PCH (买信号) / 下穿 L_PCH (卖信号);

指标参数:



参数 值 周期

15

ML/MH_PCH 信号

true

M_PCH 信号

true

MH/ML_PCH 信号

true

H/L_PCH 信号

true

止盈 MLMH

100

止盈 M

100

止盈 MHML

100

止盈 HL

100

止损 MLMH

50

止损 M

50

止损 MHML

50

止损 HL

50



该指标有一个条件并允许 止损 (柱线)/止盈 (方形) 级别显示在如下示意图:

附加信息:

该指标的图标 (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) 可在附加的存档中找到 logomultisignals_pch_64x64.zip。这个文件必须放在 \MetaTrader 5 数据文件夹\MQL5\Images。

