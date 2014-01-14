CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MultiSignals_PCH - indicador para MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3889
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Logotipo:

logoMultiSignals

Esta é uma versão melhorada do indicador Price Channel . Foram adicionados dois níveis de preços, sinais de negociação e níveis de Stop Loss/Take Profit.

Os sinais e o Stop Loss/Take Profit podem ser desativados nos parâmetros de entrada. O indicador com níveis de preços, sinais e Stop Loss/Take Profit desativado é mostrado na figura abaixo:

MultiSignals_PCH


Todos os preços são nomeados, o nome do nível é mostrado nas dicas.

Os níveis de preços são:

  • H_PCH - calculado sobre a Máxima do preço das barras;
  • MH_PCH - calculado como uma linha média entre o limite máximo e o centro do canal de preço;
  • M_PCH - calculado como uma linha do meio (centro) entre os valores máximo e mínimo do canal de preço;
  • ML_PCH - calculado como a linha média entre o limite mínimo e o centro do canal de preço;
  • L_PCH - calculado sobre a Mínima do preço das barras.

Todos os sinais são baseados no cruzamento destes níveis de preços:

  1. Cruzamento ascendente de ML_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de MH_PCH (sinal de venda);
  2. Cruzamento ascendente de M_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de M_PCH(sinal de venda);
  3. Cruzamento ascendente de MH_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de ML_PCH (sinal de venda);
  4. ruzamento ascendente de H_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de L_PCH (sinal de venda);

Parâmetros do indicador:

ParâmetroValor
Período
15
ML/MH_PCH signals
true
M_PCH signals
true
MH/ML_PCH signals
true
H/L_PCH signals
true
Take Profit MLMH
100
Take Profit M
100
Take Profit MHML
100
Take Profit HL
100
Stop Profit MLMH
50
Stop Profit M
50
Stop Profit MHML
50
Stop Profit HL
50

O indicador com uma condição e habilitado nos níveis de Stop Loss (barras)/Take Profit (quadrados) é mostrado na figura abaixo:

MultiSignals_PCH


Este indicador é usado no sistema expert TRADING WAY, descritos no artigo "Oportunidades ilimitadas com o MetaTrader 5 e MQL5" . O Expert Advisor TRADING WAY e sua versão demo está disponível no Mercado.


Informações adicionais:

O logotipo do indicador (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) pode ser encontrado no arquivo anexado logomultisignals_pch_64x64.zip.  Este arquivo deve ser colocado a pasta de dados do \MetaTrader 5 data folder\MQL5\Images.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/887

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

O indicador MDAC com barras coloridas de acordo com Elder.

IncColors IncColors

Essa classe contém funções para trabalhar com cores. Tem conversão de cores e outras funções úteis.

Chama Chama

O indicador mostra o método de desenho de áreas semitransparentes gradientes com taxa de atualização independente.

i-SKB-F i-SKB-F

Canais móveis de Barishpolts em fractais.