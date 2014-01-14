MultiSignals_PCH

Participe de nossa página de fãs
Esta é uma versão melhorada do indicador Price Channel . Foram adicionados dois níveis de preços, sinais de negociação e níveis de Stop Loss/Take Profit.
Os sinais e o Stop Loss/Take Profit podem ser desativados nos parâmetros de entrada. O indicador com níveis de preços, sinais e Stop Loss/Take Profit desativado é mostrado na figura abaixo:
Todos os preços são nomeados, o nome do nível é mostrado nas dicas.
Os níveis de preços são:
- H_PCH - calculado sobre a Máxima do preço das barras;
- MH_PCH - calculado como uma linha média entre o limite máximo e o centro do canal de preço;
- M_PCH - calculado como uma linha do meio (centro) entre os valores máximo e mínimo do canal de preço;
- ML_PCH - calculado como a linha média entre o limite mínimo e o centro do canal de preço;
- L_PCH - calculado sobre a Mínima do preço das barras.
Todos os sinais são baseados no cruzamento destes níveis de preços:
- Cruzamento ascendente de ML_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de MH_PCH (sinal de venda);
- Cruzamento ascendente de M_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de M_PCH(sinal de venda);
- Cruzamento ascendente de MH_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de ML_PCH (sinal de venda);
- ruzamento ascendente de H_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de L_PCH (sinal de venda);
Parâmetros do indicador:
|Parâmetro
|Valor
|Período
|15
|ML/MH_PCH signals
|true
|M_PCH signals
|true
|MH/ML_PCH signals
|true
|H/L_PCH signals
|true
|Take Profit MLMH
|100
|Take Profit M
|100
|Take Profit MHML
|100
|Take Profit HL
|100
|Stop Profit MLMH
|50
|Stop Profit M
|50
|Stop Profit MHML
|50
|Stop Profit HL
|50
O indicador com uma condição e habilitado nos níveis de Stop Loss (barras)/Take Profit (quadrados) é mostrado na figura abaixo:
Este indicador é usado no sistema expert TRADING WAY, descritos no artigo "Oportunidades ilimitadas com o MetaTrader 5 e MQL5" . O Expert Advisor TRADING WAY e sua versão demo está disponível no Mercado.
Informações adicionais:
O logotipo do indicador (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) pode ser encontrado no arquivo anexado logomultisignals_pch_64x64.zip. Este arquivo deve ser colocado a pasta de dados do \MetaTrader 5 data folder\MQL5\Images.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/887
