MultiSignals_PCH

Esta é uma versão melhorada do indicador Price Channel . Foram adicionados dois níveis de preços, sinais de negociação e níveis de Stop Loss/Take Profit.



Os sinais e o Stop Loss/Take Profit podem ser desativados nos parâmetros de entrada. O indicador com níveis de preços, sinais e Stop Loss/Take Profit desativado é mostrado na figura abaixo:

Todos os preços são nomeados, o nome do nível é mostrado nas dicas.

Os níveis de preços são:



H_PCH - calculado sobre a Máxima do preço das barras;

MH_PCH - calculado como uma linha média entre o limite máximo e o centro do canal de preço;

M_PCH - calculado como uma linha do meio (centro) entre os valores máximo e mínimo do canal de preço;

ML_PCH - calculado como a linha média entre o limite mínimo e o centro do canal de preço;

L_PCH - calculado sobre a Mínima do preço das barras.



Todos os sinais são baseados no cruzamento destes níveis de preços:



Cruzamento ascendente de ML_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de MH_PCH (sinal de venda); Cruzamento ascendente de M_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de M_PCH(sinal de venda); Cruzamento ascendente de MH_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de ML_PCH (sinal de venda); ruzamento ascendente de H_PCH (sinal de compra)/cruzamento descendente de L_PCH (sinal de venda);

Parâmetros do indicador:



Parâmetro Valor Período

15

ML/MH_PCH signals

true

M_PCH signals

true

MH/ML_PCH signals

true

H/L_PCH signals

true

Take Profit MLMH

100

Take Profit M

100

Take Profit MHML

100

Take Profit HL

100

Stop Profit MLMH

50

Stop Profit M

50

Stop Profit MHML

50

Stop Profit HL

50



O indicador com uma condição e habilitado nos níveis de Stop Loss (barras)/Take Profit (quadrados) é mostrado na figura abaixo:

Informações adicionais:

O logotipo do indicador (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) pode ser encontrado no arquivo anexado logomultisignals_pch_64x64.zip. Este arquivo deve ser colocado a pasta de dados do \MetaTrader 5 data folder\MQL5\Images.

