MultiSignals_PCH

Dies ist die verbesserte Version des Price Channel Indikator. Zwei zusätzliche Preislevels, Handelssignale und Stop Loss/Take Profit Levels wurden hinzugefügt.



Die Signale und Stop Loss/Take Profit können in den Eingabeparametern abgeschaltet werden. Der Indikator mit Preislevels, Signalen und abgeswchaltetem Stop Loss/Take Profit wird in untenstehende Abbildung gezeigt:

Alle Preise werden benannt, der Name des Levels wird in den Tooltips dargestellt.

Die Preislevel sind:



H_PCH - berechnet auf Hochpreisen der Balken;

- berechnet auf Hochpreisen der Balken; MH_PCH - berechnet als Mittellinie zwischen Maximum und Zentrum des Preiskanals;

- berechnet als Mittellinie zwischen Maximum und Zentrum des Preiskanals; M_PCH - berechnet als Mittellinie (Zentrum) zwischen Maximum und Minimumwerten des Preiskanals;

- berechnet als Mittellinie (Zentrum) zwischen Maximum und Minimumwerten des Preiskanals; ML_PCH - berechnet als Mittellinie zwischen Minimum und Zentrum des Preiskanals;

- berechnet als Mittellinie zwischen Minimum und Zentrum des Preiskanals; L_PCH - berechnet auf Tiefpreisen der Balken.



Alle Signale basieren auf Kreuzungen des Preises mit diesen Levels:



Aufwärtskreuzung des ML_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung des MH_PCH (Verkaufssignal); Aufwärtskreuzung des M_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung des M_PCH (Verkaufsignal); Aufwärtskreuzung des MH_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung ML_PCH (Verkaufsignal); Aufwärtskreuzung des H_PCH (Kaufsignal) / AbwärtskreuzungL_PCH (Verkaufsignal);

Indikator Parameter:



Parameter Wert Periode

15

ML/MH_PCH Signale

wahr

M_PCH Signale

wahr

MH/ML_PCH Signale

wahr

H/L_PCH Signale

wahr

Take Profit MLMH

100

Take Profit M

100

Take Profit MHML

100

Take Profit HL

100

Stop Profit MLMH

50

Stop Profit M

50

Stop Profit MHML

50

Stop Profit HL

50



Der Indikator mit einer Bedingung und eingeschaltetem Stop Loss (Balken)/Take Profit (Quadrate) Levels wird in der Abbildung unten dargestellt:

Zusatzinfo:

Das Indikator Logo (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) kann im angehängten Archiv logomultisignals_pch_64x64.zip gefunden werden. Diese Datei muss im Ordner \MetaTrader 5 data folder\MQL5\Images vorhanden sein.

