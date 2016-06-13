und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiSignals_PCH - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1756
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Logo:
Dies ist die verbesserte Version des Price Channel Indikator. Zwei zusätzliche Preislevels, Handelssignale und Stop Loss/Take Profit Levels wurden hinzugefügt.
Die Signale und Stop Loss/Take Profit können in den Eingabeparametern abgeschaltet werden. Der Indikator mit Preislevels, Signalen und abgeswchaltetem Stop Loss/Take Profit wird in untenstehende Abbildung gezeigt:
Alle Preise werden benannt, der Name des Levels wird in den Tooltips dargestellt.
Die Preislevel sind:
- H_PCH - berechnet auf Hochpreisen der Balken;
- MH_PCH - berechnet als Mittellinie zwischen Maximum und Zentrum des Preiskanals;
- M_PCH - berechnet als Mittellinie (Zentrum) zwischen Maximum und Minimumwerten des Preiskanals;
- ML_PCH - berechnet als Mittellinie zwischen Minimum und Zentrum des Preiskanals;
- L_PCH - berechnet auf Tiefpreisen der Balken.
Alle Signale basieren auf Kreuzungen des Preises mit diesen Levels:
- Aufwärtskreuzung des ML_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung des MH_PCH (Verkaufssignal);
- Aufwärtskreuzung des M_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung des M_PCH (Verkaufsignal);
- Aufwärtskreuzung des MH_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung ML_PCH (Verkaufsignal);
- Aufwärtskreuzung des H_PCH (Kaufsignal) / AbwärtskreuzungL_PCH (Verkaufsignal);
Indikator Parameter:
|Parameter
|Wert
|Periode
|15
|ML/MH_PCH Signale
|wahr
|M_PCH Signale
|wahr
|MH/ML_PCH Signale
|wahr
|H/L_PCH Signale
|wahr
|Take Profit MLMH
|100
|Take Profit M
|100
|Take Profit MHML
|100
|Take Profit HL
|100
|Stop Profit MLMH
|50
|Stop Profit M
|50
|Stop Profit MHML
|50
|Stop Profit HL
|50
Der Indikator mit einer Bedingung und eingeschaltetem Stop Loss (Balken)/Take Profit (Quadrate) Levels wird in der Abbildung unten dargestellt:
Dieser Indikator wird im TRADING WAY Expertensystem verwendet, das im Artikel "Grenzenlose Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5" beschreiben wurde (auf Russisch). Der TRADING WAY Expert Advisor und seine Demoversion sind im Market verfügbar.
Zusatzinfo:
Das Indikator Logo (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) kann im angehängten Archiv logomultisignals_pch_64x64.zip gefunden werden. Diese Datei muss im Ordner \MetaTrader 5 data folder\MQL5\Images vorhanden sein.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/887
