CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MultiSignals_PCH - Indikator für den MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1756
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Logo:

logoMultiSignals

Dies ist die verbesserte Version des Price Channel Indikator. Zwei zusätzliche Preislevels, Handelssignale und Stop Loss/Take Profit Levels wurden hinzugefügt.

Die Signale und Stop Loss/Take Profit können in den Eingabeparametern abgeschaltet werden. Der Indikator mit Preislevels, Signalen und abgeswchaltetem Stop Loss/Take Profit wird in untenstehende Abbildung gezeigt:

MultiSignals_PCH


Alle Preise werden benannt, der Name des Levels wird in den Tooltips dargestellt.

Die Preislevel sind:

  • H_PCH - berechnet auf Hochpreisen der Balken;
  • MH_PCH - berechnet als Mittellinie zwischen Maximum und Zentrum des Preiskanals;
  • M_PCH - berechnet als Mittellinie (Zentrum) zwischen Maximum und Minimumwerten des Preiskanals;
  • ML_PCH - berechnet als Mittellinie zwischen Minimum und Zentrum des Preiskanals;
  • L_PCH - berechnet auf Tiefpreisen der Balken.

Alle Signale basieren auf Kreuzungen des Preises mit diesen Levels:

  1. Aufwärtskreuzung des ML_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung des MH_PCH (Verkaufssignal);
  2. Aufwärtskreuzung des M_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung des M_PCH (Verkaufsignal);
  3. Aufwärtskreuzung des MH_PCH (Kaufsignal) / Abwärtskreuzung ML_PCH (Verkaufsignal);
  4. Aufwärtskreuzung des H_PCH (Kaufsignal) / AbwärtskreuzungL_PCH (Verkaufsignal);

Indikator Parameter:

ParameterWert
Periode
15
ML/MH_PCH Signale
wahr
M_PCH Signale
wahr
MH/ML_PCH Signale
wahr
H/L_PCH Signale
wahr
Take Profit MLMH
100
Take Profit M
100
Take Profit MHML
100
Take Profit HL
100
Stop Profit MLMH
50
Stop Profit M
50
Stop Profit MHML
50
Stop Profit HL
50

Der Indikator mit einer Bedingung und eingeschaltetem Stop Loss (Balken)/Take Profit (Quadrate) Levels wird in der Abbildung unten dargestellt:

MultiSignals_PCH


Dieser Indikator wird im TRADING WAY Expertensystem verwendet, das im Artikel "Grenzenlose Möglichkeiten mit MetaTrader 5 und MQL5" beschreiben wurde (auf Russisch). Der TRADING WAY Expert Advisor und seine Demoversion sind im Market verfügbar.


Zusatzinfo:

Das Indikator Logo (logoMultiSignals_PCH_64x64.ico) kann im angehängten Archiv logomultisignals_pch_64x64.zip gefunden werden.  Diese Datei muss im Ordner \MetaTrader 5 data folder\MQL5\Images vorhanden sein.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/887

JPTrend Indikator JPTrend Indikator

Der Indikator berechnet die Widerstands- und Unterstützungslinien und zeigt Alerts, wenn der Preis diese erreicht.

TrendSignal Indikator TrendSignal Indikator

TrendSignal Indikator für MetaTrader 5.

IncColors IncColors

Diese Klasse enthält Funktionen für die Arbeit mit Farben. Sie enthält Farbkonvertierungen und andere praktische Funktionen.

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

Graphik-Control für Farbauswahl.