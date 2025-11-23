Gerçek yazar:

Rosh

Larry Williams tarafından önerilenUltimate Osilatör, kısa, orta ve uzun dönemler üzerinden tanımlanan üç Stokastik göstergenin ağırlıklı bir ortalamasıdır. Dönemlerin uzunlukları genellikle 1:2:4 (ikiye katlama) veya 1:2:3 (çoklu) oranındadır. Periyotlar belirli bir piyasaya bağlı olarak seçilmelidir. Önerilen değerler şunlardır: 7-14-28 veya 7-14-21.

Larry Williams, farklılıkların oluşmasından sonra pozisyon açılmasını önermektedir.

Aşağıdaki durumlarda alım yapın:

Bir yükseliş sapması meydana gelmiştir: fiyatlar daha düşük bir osilatör tarafından teyit edilmeyen daha düşük bir dip yapmıştır;

Yükseliş sapması oluştuğunda osilatör 30'un altına düşmüştür;

Osilatör daha sonra yükseliş sapması oluşumu sırasında ulaşılan maksimum seviyenin üzerine çıktı. İşte bu noktada satın almalısınız.

Aşağıdaki durumlarda uzun pozisyonları kapatın:

Osilatör 50'nin üzerine çıktı ve ardından 45'in altına düştü;

Osilatör 70'in üzerine çıkarsa (bazen 70'in altına düşene kadar beklenmesi önerilir);

Satış için sinyaller oluşmuştur.

Aşağıdaki durumlarda satış yapın:

Aşağı yönlü bir sapma meydana gelmiştir: fiyatlar daha yüksek bir osilatör tarafından teyit edilmeyen daha yüksek bir tepe yapmıştır;

Düşüş eğilimi oluştuğunda osilatör 50'nin üzerine çıkmıştır;

Osilatör, düşüş eğilimi oluşumu sırasında ulaşılan minimum seviyenin altına düşmüştür.

Aşağıdaki durumlarda kısa pozisyonları kapatın:

Osilatör 65'in üzerine çıkmıştır;

Osilatör 30'un altına düşmüştür;

Satın alma sinyalleri görünür.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 09.02.2007 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.

Gösterge,"Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanan çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması olan SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır.

Şekil 1 Ultimate_Oscillator göstergesi