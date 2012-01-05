В основе этого сигнального трендового индикатора лежат показания цифрового фильтра Fatl и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий. Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда ее шириной.

DSS Bressert - дважды сглаженный стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert). Интерпретация значений индикатора DSS аналогична индикатору Stochastic - значения выше 80 свидетельствуют о перекупленности рынка, значения ниже 20 свидетельствуют о перепроданности рынка.

Индикатор HighestLowestRange (HLR) определяет относительное положение цены в границах диапазона максимум – минимум за Х баров. Если цена находится на дне диапазона (новый минимум), значение индикатора равно 0, если же цена находится на вершине диапазоне (новый максимум), значение индикатора равно 1 (или 100%).

Индикатор MPC строит простейший канал по экстремумам за период. Предназначен для дополнительного визуального контроля торговой системы (пробой канала), основанной на индикаторе HighestLowestRange (HLR).