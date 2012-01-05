CodeBaseРазделы
Ultimate_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3620
(22)
Rosh

Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех индикаторов Stochastic, определенных на коротком, среднем и длинном периодах. Длины периодов обычно находятся в соотношении 1:2:4 (удвоение) либо 1:2:3 (кратность). Периоды следует подбирать в зависимости от особенностей конкретного рынка. Рекомендуемые значения: 7-14-28 или 7-14-21.

Ларри Уильямс рекомендует открывать позицию после образования дивергенций.

Покупайте если:

  • Возникло бычье расхождение: цены достигли более низкого минимума, не подтвержденного более низким минимумом осциллятора;
  • При формировании бычьего расхождения осциллятор упал ниже 30;
  • Осциллятор затем поднялся выше максимального уровня, достигнутого в период формирования бычьего расхождения. Именно в этот момент следует покупать.

Закрывайте длинные позиции, если:

  • Осциллятор поднялся выше 50, а затем упал ниже 45;
  • Осциллятор поднялся выше 70 (иногда рекомендуется дождаться, когда он затем упадет ниже 70);
  • Возникли сигналы для продажи.

Продавайте, если:

  • Возникло медвежье расхождение: цены достигли более высокого максимума, не подтвержденного более высоким максимумом осциллятора;
  • При формировании медвежьего расхождения осциллятор поднялся выше 50;
  • Осциллятор упал ниже минимального уровня, достигнутого в период формирования медвежьего расхождения.

Закрывайте короткие позиции, если:

  • Осциллятор поднялся выше 65;
  • Осциллятор упал ниже 30;
  • Возникли сигналы для покупки.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.02.2007.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Ultimate_Oscillator

DSS Bressert DSS Bressert

DSS Bressert - дважды сглаженный стохастик (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert). Интерпретация значений индикатора DSS аналогична индикатору Stochastic - значения выше 80 свидетельствуют о перекупленности рынка, значения ниже 20 свидетельствуют о перепроданности рынка.

UltraFatl UltraFatl

В основе этого сигнального трендового индикатора лежат показания цифрового фильтра Fatl и анализ трендовой направленности множества его сигнальных линий. Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда ее шириной.

HLR HLR

Индикатор HighestLowestRange (HLR) определяет относительное положение цены в границах диапазона максимум – минимум за Х баров. Если цена находится на дне диапазона (новый минимум), значение индикатора равно 0, если же цена находится на вершине диапазоне (новый максимум), значение индикатора равно 1 (или 100%).

MPC MPC

Индикатор MPC строит простейший канал по экстремумам за период. Предназначен для дополнительного визуального контроля торговой системы (пробой канала), основанной на индикаторе HighestLowestRange (HLR).