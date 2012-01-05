Ставь лайки и следи за новостями
Ultimate_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
3620

Реальный автор:
Rosh
Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator), предложенный Ларри Вильямсом (Larry Williams), представляет собой средневзвешенное значение трех индикаторов Stochastic, определенных на коротком, среднем и длинном периодах. Длины периодов обычно находятся в соотношении 1:2:4 (удвоение) либо 1:2:3 (кратность). Периоды следует подбирать в зависимости от особенностей конкретного рынка. Рекомендуемые значения: 7-14-28 или 7-14-21.
Ларри Уильямс рекомендует открывать позицию после образования дивергенций.
Покупайте если:
- Возникло бычье расхождение: цены достигли более низкого минимума, не подтвержденного более низким минимумом осциллятора;
- При формировании бычьего расхождения осциллятор упал ниже 30;
- Осциллятор затем поднялся выше максимального уровня, достигнутого в период формирования бычьего расхождения. Именно в этот момент следует покупать.
Закрывайте длинные позиции, если:
- Осциллятор поднялся выше 50, а затем упал ниже 45;
- Осциллятор поднялся выше 70 (иногда рекомендуется дождаться, когда он затем упадет ниже 70);
- Возникли сигналы для продажи.
Продавайте, если:
- Возникло медвежье расхождение: цены достигли более высокого максимума, не подтвержденного более высоким максимумом осциллятора;
- При формировании медвежьего расхождения осциллятор поднялся выше 50;
- Осциллятор упал ниже минимального уровня, достигнутого в период формирования медвежьего расхождения.
Закрывайте короткие позиции, если:
- Осциллятор поднялся выше 65;
- Осциллятор упал ниже 30;
- Возникли сигналы для покупки.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.02.2007.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Ultimate_Oscillator
