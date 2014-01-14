Autor real:

Rosh

El Ultimate Oscillator (Ultimate Oscillator), propuesto por Larry Williams se calcula como el valor ponderado de tres indicadores Estocásticos , calculados por los periodos rápidos, medios y largos. La relación de los períodos se selecciona de la siguiente(duplicación) 1:2:4 o 1:2:3. Los períodos dependen del mercado. Los valores recomendados son: 7-14-28 o 7-14-21.

Larry Williams recomienda la posición abierta después de la formación de la divergencia.



Señales de compra:

La divergencia alcista ha aparecido: el precio esta en el nuevo mínimo, el indicador no está en el nuevo mínimo;

Durante la formación de la divergencia alcista del oscilador < 30;

El oscilador crece por encima del nivel máximo, alcanzado durante la formación de la divergencia alcista. Es el mejor momento para comprar.



Cerrar las posiciones largas:

El valor del oscilador alcanza 50 y cae más bajo que 45;

El valor del oscilador > 70 (en algunos casos es recomendado esperar la caída hasta 70;

La señal de venta ha aparecido.

Señales de venta:

La divergencia bajista ha aparecido: el precio esta en el nuevo máximo, el indicador no está en el nuevo máximo;

Durante la formación de la divergencia bajista del oscilador > 50;

El oscilador cae hasta el nivel inferior mínimo, alcanzado durante la formación de la divergencia bajista.



Cerrar las posiciones cortas:

Oscilador > 65;

Oscilador < 30;

La señal de compra ha aparecido.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 09.02.2007.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh, descrita en el articulo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Indicador Ultimate Oscillator