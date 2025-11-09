Kod TabanıBölümler
Göstergeler

IBS - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin
25
(16)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) görüntüle
\MQL5\Indicators\
xibs.mq5 (6.73 KB) görüntüle
Gerçek yazar: Rosh

Internal Bar Strength (IBS) Volker Knapp tarafından geliştirilmiş bir göstergedir.

Hesaplama:

Her bir çubuk için oranı temsil eden dahili çubuk gücü değerlerinin hareketli ortalaması olarak hesaplanır:

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%

Nasıl kullanılır?

Genellikle beş barlık bir periyot kullanılır. Gösterge değerleri 0 ila 100 arasında değişir. 60 seviyesinin kesişimleri aşırı alımı ve %40 seviyesi aşırı satımı gösterir ve sırasıyla satış ve alış sinyalleridir.

Girdi parametreleri:

//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi
input int ILength=12;                    // Düzeltme derinliği 
input int IPhase=15;                     // Yumuşatma parametresi
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Fiyat sabiti
input int Shift=0;                       // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması

Bu göstergede ortalama alma yöntemi değiştirilebilir:

  1. SMA - basit hareketli ortalama;
  2. EMA - üstel hareketli ortalama;
  3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
  4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
  5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
  6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
  7. ParMA - parabolik ortalama;
  8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
  9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
  10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 10.10.2008 tarihinde CodeBase 'de yayınlanmıştır.

XIBS göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/749

