実際の著者：

Rosh

ラリーウィリアムズによって提案されたアルティメットオシレータ（Ultimate Oscillator）は、高速、中、短期間で算出された3つのストキャスティックの加重値として計算されます。期間比1:2:4 (倍増) または 1:2:3として選択されます。期間は市場に依存します。推奨値は 7-14-28 か 7-14-21 です。

ラリーウィリアムズは発散の形成後にポジションを開くことを勧めています。

買いシグナルは下記の通りです。

強気の発散が登場し、価格は新しい最低ですが指標が新しい最小ではありません。

強気の乖離形成時のオシレータ<30;

オシレータは強気の発散の形成の間に達成される最大レベルより高い成長します。これは最高の買い時です。



買いポジション決済シグナルは下記の通りです。

オシレーターの値が50を達成し、45よりも低く落ちます。

オシレーターの値が>70です（場合によってはそれが70に落ちるまで待つことが勧められます。）

売りシグナルが出現しました。



売りシグナルは下記の通りです。

弱気の発散が登場し、価格は新しい最高ですが指標が新しい最高ではありません。

弱気の乖離形成時のオシレータ > 50

オシレータは弱気の発散の形成の間に達成される最低レベルを下回ります。



売りポジション決済シグナルは下記の通りです。<

オシレーター > 65

オシレーター < 30

買いシグナルが出現しました。

このインディケータは元々MQL4で実装され2007年2月9日にコードベースで公開されました。

この指標は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿で説明されたSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使用します。

アルティメットオシレータ指標