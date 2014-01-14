CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Ultimate_Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Rosh | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1634
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Rosh

O Ultimate Oscillator (Ultimate Oscillator), proposto por Larry Williams é calculado como o valor ponderado de três indicadores Estocásticos de períodos rápido, mediano e curto. A razão dos períodos são selecionados como se segue 1:2:4 (em dobro) ou 1:2:3. Os períodos dependem do mercado. Recomenda-se os valores de: 7-14-28 ou 7-14-21.

Larry Williams recomenda abrir posições após a formação da divergência.

Sinais de compra:

  • A divergência de alta aparece quando o preço está na nova mínima, porém, o indicador não está na nova mínima;
  • Durante a formação da divergência de alta o oscilador está abaixo de 30;
  • O oscilador cresce acima do nível máximo, quando ocorre a divergência de alta. É a melhor hora para comprar.

Fechamento de posições de compra:

  • O valor do oscilador alcança 50 e cai abaixo de 45;
  • O valor do oscilador acima de 70 (alguns casos é recomendado esperar a queda até 70);
  • O sinal de venda aparece.

Sinais de venda:

  • A divergência de baixa aparece quando o preço está em uma nova máxima, porém, o indicador não está em uma nova máxima;
  • Durante a formação da divergência de baixa o oscilador está acima de 50;
  • O oscilador cai abaixo do nível mínimo quando ocorre a formação da divergência de baixa.

Fechamento de posições de venda:

  • Oscilador > 65;
  • Oscilador < 30;
  • O sinal de compra aparece.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador Ultimate Oscillator

Indicador Ultimate Oscillator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/792

TF Adaptive Moving Average TF Adaptive Moving Average

Uma das variantes de uma média móvel simples calculada com fechamento de preço que se adapta automaticamente ao período gráfico e mostra o valor médio do preço para cada um dos 21 intervalos previstos no MT5. Comparando o preço atual com o valor do preço médio para um período particular determinado pelo trader.

TrendManager TrendManager

Indicador visual de tendência que exibe a direção e a força do movimento de preço atual.

MACDonRSI MACDonRSI

Histograma MACD desenhado com base no oscilador RSI suavizado.

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Versão estendida do indicador de volume normalizado. Adicionado ferramentas que simplificam a análise visual dos valores do indicador.