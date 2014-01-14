Autor real:

O Ultimate Oscillator (Ultimate Oscillator), proposto por Larry Williams é calculado como o valor ponderado de três indicadores Estocásticos de períodos rápido, mediano e curto. A razão dos períodos são selecionados como se segue 1:2:4 (em dobro) ou 1:2:3. Os períodos dependem do mercado. Recomenda-se os valores de: 7-14-28 ou 7-14-21.

Larry Williams recomenda abrir posições após a formação da divergência.

Sinais de compra:

A divergência de alta aparece quando o preço está na nova mínima, porém, o indicador não está na nova mínima;

Durante a formação da divergência de alta o oscilador está abaixo de 30;

O oscilador cresce acima do nível máximo, quando ocorre a divergência de alta. É a melhor hora para comprar.

Fechamento de posições de compra:



O valor do oscilador alcança 50 e cai abaixo de 45;

O valor do oscilador acima de 70 (alguns casos é recomendado esperar a queda até 70);

O sinal de venda aparece.



Sinais de venda:



A divergência de baixa aparece quando o preço está em uma nova máxima, porém, o indicador não está em uma nova máxima;

Durante a formação da divergência de baixa o oscilador está acima de 50;

O oscilador cai abaixo do nível mínimo quando ocorre a formação da divergência de baixa.



Fechamento de posições de venda:



Oscilador > 65;

Oscilador < 30;

O sinal de compra aparece.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2007.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador Ultimate Oscillator