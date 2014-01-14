Participe de nossa página de fãs
Ultimate_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1634
Autor real:
Rosh
O Ultimate Oscillator (Ultimate Oscillator), proposto por Larry Williams é calculado como o valor ponderado de três indicadores Estocásticos de períodos rápido, mediano e curto. A razão dos períodos são selecionados como se segue 1:2:4 (em dobro) ou 1:2:3. Os períodos dependem do mercado. Recomenda-se os valores de: 7-14-28 ou 7-14-21.
Larry Williams recomenda abrir posições após a formação da divergência.
Sinais de compra:
- A divergência de alta aparece quando o preço está na nova mínima, porém, o indicador não está na nova mínima;
- Durante a formação da divergência de alta o oscilador está abaixo de 30;
- O oscilador cresce acima do nível máximo, quando ocorre a divergência de alta. É a melhor hora para comprar.
Fechamento de posições de compra:
- O valor do oscilador alcança 50 e cai abaixo de 45;
- O valor do oscilador acima de 70 (alguns casos é recomendado esperar a queda até 70);
- O sinal de venda aparece.
Sinais de venda:
- A divergência de baixa aparece quando o preço está em uma nova máxima, porém, o indicador não está em uma nova máxima;
- Durante a formação da divergência de baixa o oscilador está acima de 50;
- O oscilador cai abaixo do nível mínimo quando ocorre a formação da divergência de baixa.
Fechamento de posições de venda:
- Oscilador > 65;
- Oscilador < 30;
- O sinal de compra aparece.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 09.02.2007.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador Ultimate Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/792
