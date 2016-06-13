Wirklicher Autor:

Rosh

Der Ultimate Oszillator (Ultimate Oszillator), vorgeschlagen von Larry Williams wird als gewichteter Wert von drei Stochastic-Indikatoren berechnet, er wird für schnelle, mittlere und kurze Perioden berechnet. Das Verhältnis der Perioden wird wie folgt gewählt 1:2:4 (Verdoppelung) oder 1:2:3. Die Perioden hängen vom Markt ab. Empfohlene Werte sind: 7-14-28 oder 7-14-21.

Larry Williams empfiehlt eine Position zu öffnen, nachdem sich eine Divergenz gebildet hat.

Kaufsignale:

Eine bullische Divergenz ist aufgetreten: der Preis ist auf einem neuen Tief, der Indikator ist nicht bei einem neuen Tief;

Während der Bildung der bullischen Divergenzformation ist der Oszillator < 30;

Der Oszillator wächst durch die Bildung einer bullischen Divergenzformation über das Maximumlevel hinaus. Das ist die beste Zeit zum Kaufen.



Schließen von Longpositionen:

Der Oszillator erreicht den Wert 50 und fällt unter 45;

Der Oszillatorwert ist > 70 (in manchen Fällen wird empfohlen auf ein Fallen auf 70 zu warten;

Verkaufssignal ist aufgetreten.



Verkaufssignale:

Eine bearische Divergenz ist aufgetreten: der Preis ist auf einem neuen Hoch, der Indikator ist nicht auf einem neuen Hoch;

Während der Bildung der bearischen Divergenzformation ist der Oszillator > 50;

Der Oszillator wächst durch die Bildung einer bearischen Divergenzformation unter das Minimumlevel.



Schließen von Shortpositionen:

Oscillator > 65;

Oscillator < 30;

Kaufsignal ist aufgetreten.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 09.02.2007.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek, beschrieben im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen für sofortige Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern".

Ultimate Oszillator Indikator