实际作者:

Rosh

Larry Williams 的终极振荡器 (Ultimate Oscillator) 计算三条 随机振荡器 的权重值, 快速计算, 中线和短线周期。周期率的选择如下 1:2:4 (倍增) 或 1:2:3。周期依据市场。建议值: 7-14-28 或 7-14-21。

Larry Williams 建议形成发散后，再开仓。



买信号:

牛势背离出现: 价格新低, 指标不是新低;

当振荡器形成的牛势背离 < 30;

振荡器在牛势背离形成过程中上涨创新高。此时是最佳买时机。



平多仓:



当振荡器曾到达 50，并回落低于 45;

振荡器值 > 70 (在某些情况下，建议等它回落至 70;

卖信号出现。



卖信号:



熊势背离出现: 价格新高, 指标不是新高;

当振荡器形成的熊势背离 > 50;

振荡器在熊势背离形成过程中下跌创新低。



平空仓:



振荡器 > 65;

振荡器 < 30;

买信号出现。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 09.02.2007.

这个 ColorJVariation.mq5 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 СJJMA 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

终极振荡器