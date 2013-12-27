请观看如何免费下载自动交易
Ultimate_Oscillator - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
1547
-
实际作者:
Rosh
Larry Williams 的终极振荡器 (Ultimate Oscillator) 计算三条 随机振荡器 的权重值, 快速计算, 中线和短线周期。周期率的选择如下 1:2:4 (倍增) 或 1:2:3。周期依据市场。建议值: 7-14-28 或 7-14-21。
Larry Williams 建议形成发散后，再开仓。
买信号:
- 牛势背离出现: 价格新低, 指标不是新低;
- 当振荡器形成的牛势背离 < 30;
- 振荡器在牛势背离形成过程中上涨创新高。此时是最佳买时机。
平多仓:
- 当振荡器曾到达 50，并回落低于 45;
- 振荡器值 > 70 (在某些情况下，建议等它回落至 70;
- 卖信号出现。
卖信号:
- 熊势背离出现: 价格新高, 指标不是新高;
- 当振荡器形成的熊势背离 > 50;
- 振荡器在熊势背离形成过程中下跌创新低。
平空仓:
- 振荡器 > 65;
- 振荡器 < 30;
- 买信号出现。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 09.02.2007.
这个 ColorJVariation.mq5 使用 SmoothAlgorithms.mqh 库中的 СJJMA 类, 类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
终极振荡器
UltraFatl
本指标基于 Fatl 指标数值并分析它的信号线。超 Spearman 等级关联
本指标基于 SpearmanRankCorrelation 指标数值并分析它的信号线。直方图颜色依据趋势方向, 直方图宽度依据趋势强度。
交易信号模块基于 Candles_Smoothed 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。当通过 Candles_Smoothed 形成的蜡烛条改变它的颜色时，说明是入场时机。交易信号模块基于 Go 指标
交易信号模块用于 MQL5 向导。Go 指标的彩色箭头提供入场信号。