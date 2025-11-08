Fan sayfamıza katılın
X2MA_KLx3_Cloud - MetaTrader 5 için gösterge
Keltner kanalı DRAW_FILLING stilinde renkli bir arka plan ile doldurma şeklinde yapılmıştır.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // İlk ortalama alma yöntemi input int Length1=40; // İlk yumuşatmanın derinliği input int Phase1=15; // İlk ortalama parametresi input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // İkinci ortalama alma yöntemi input int Length2=20; // İkinci ortalama derinliği input int Phase2=100; // İkinci yumuşatma parametresi input int KeltnerPeriod=20; // Keltner ortalama süresi input double Ratio = 2.0; // Birinci seviye katsayı input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti input int Shift=0; // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması input int PriceShift=0; // Noktalarda dikey kaydırma göstergesi
Gösterge, iki ortalamalı bir algoritma ve ortalama çizgi olarak düzinelerce olası varyant arasından 2 ortalamanın her birini seçme yeteneği kullanır:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Faz1 ve Faz2 parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include'a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/739
