Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
CMO - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 9
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
igorad2004
Tushar Chande osilatörünün bu varyantında, giriş fiyatı, göstergenin trend yönünün daha iyi filtrelenmesine izin veren klasik ortalama ile önceden düzeltilir.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
Şekil 1 CMO göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/784
ConvertServerTime
Sunucu saatini bir broker saat diliminden diğerine dönüştürme işlevi.Bollinger Bands Squeeze
Piyasada oynaklığın düşük olduğu bir dönemin sona ermek üzere olduğuna işaret ederek önemli bir fiyat hareketinin habercisi olur.