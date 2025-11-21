Kod TabanıBölümler
igorad2004
Nikolay Kositsin
9
(22)
igorad2004

Tushar Chande osilatörünün bu varyantında, giriş fiyatı, göstergenin trend yönünün daha iyi filtrelenmesine izin veren klasik ortalama ile önceden düzeltilir.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 20.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Şekil 1 CMO göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/784

