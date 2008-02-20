CodeBaseРазделы
Индикаторы

CMO v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4406
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: igorad

Индикатор CMO_v1.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7885

Chande QStick v1 Chande QStick v1

Индикатор QStick представляет из себя простую n-периодную среднюю скользящую для разности цен закрытия и открытия.

Chande Kroll Stop_v1 Chande Kroll Stop_v1

Индикатор Chande Kroll Stop_v1.

TrendLinearReg TrendLinearReg

Как меняется тренд? Как выделить флет? ... и т.д. На эти вопросы может помочь ответит данный индикатор.

LotSize LotSize

Советник подсказывает оптимальный размер лота в зависимости от размера депозита.