CMO - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
Nikolay Kositsin
- ビュー:
1244
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
igorad2004
シャンデモメンタムオシレータのこのバージョンでは平滑化された価格が計算に使用されています。これは、トレンド方向のフィルタを改善するために許可されています。
シャンデモメンタムオシレータ（CMO）は Tushar Chande によって開発された、モメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。 Chande はこれおよびほかのインディケータを著作した「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators（新テク二カルトレーダー：最新のインディケータによってあなたの利益を急増）」で議論しました。CMOの範囲は-100~100です。+50と-50の値は買われすぎと売られすぎ市場とみなされます。
この指標は元々MQL4で実装され2008年2月20日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
Chande Momentum Oscillator (CMO)指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/784
DailyRange
この指標は日の価格帯の予想価格を計算します。これは、前日の価格を使用して、現在の日のサポートとレジスタンスのレベルを示します。SeNSetiVe
取引実行シグナルを提供するトレンド指標。指標の色はそのゼロラインとの相対位置によって決定された市場の移動方向に依存します。