実際の著者：

igorad2004

シャンデモメンタムオシレータのこのバージョンでは平滑化された価格が計算に使用されています。これは、トレンド方向のフィルタを改善するために許可されています。

シャンデモメンタムオシレータ（CMO）は Tushar Chande によって開発された、モメンタムを捕捉しようとするテクニカル指標です。 Chande はこれおよびほかのインディケータを著作した「The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators（新テク二カルトレーダー：最新のインディケータによってあなたの利益を急増）」で議論しました。CMOの範囲は-100~100です。+50と-50の値は買われすぎと売られすぎ市場とみなされます。

この指標は元々MQL4で実装され2008年2月20日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

Chande Momentum Oscillator (CMO)指標

