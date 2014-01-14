Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
CMO - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1878
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
igorad2004
Versão do Chande Momentum Oscillator que utiliza os preços suavizados para realizar seus cálculos. É permitido melhorar o filto da direção da tendência.
O Chande Momentum Oscillator (CMO) foi desenvolvido por Tushar Chande e é um indicador que tenta capturar o Mementum do mercado. Chade discute esse indicador e muitos outros em seu livro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". O intervalo de CMO varia de -100 a 100. Os valores +50 e -50 são assumidos como estados de sobrecompra e sobrevenda do mercado.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.
Indicador Chande Momentum Oscillator (CMO)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/784
Uma MA típica usando o algoritmo de regressão linear.OpenCL Test
Um pequeno exemplo do cálculo fractal Mandelbrot em OpenCL. O OpenCL acelera os cálculos de fractal aproximadamente em até 100 vezes, em comparação com os cálculos da CPU.
Este indicador de tendência se baseia nos valores do indicador SpearmanRankCorrelation e na análise de suas linhas de sinal. A cor do histograma determina a direção da tendência, a largura do histograma depende da força da tendência.GRFLeadingEdge
Alternativa muito interessante das Bandas Bollinger.