CMO - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1878
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

igorad2004

Versão do Chande Momentum Oscillator que utiliza os preços suavizados para realizar seus cálculos. É permitido melhorar o filto da direção da tendência.

O Chande Momentum Oscillator (CMO) foi desenvolvido por Tushar Chande e é um indicador que tenta capturar o Mementum do mercado. Chade discute esse indicador e muitos outros em seu livro "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators". O intervalo de CMO varia de -100 a 100. Os valores +50 e -50 são assumidos como estados de sobrecompra e sobrevenda do mercado.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.

