Bu gösterge, özel gösterge SpearmanRankCorrelation 'ın okumalarına ve bir dizi sinyal hattının analizine dayanmaktadır. Sinyal çizgilerini hesaplamak için kullanılan algoritma aşağıdaki gibidir. Giriş verisi olarak göstergenin giriş parametrelerine sahibiz:

rangeN - göstergenin ortalama süresi;

Sinyal hatları kümesinden periyodun herhangi bir değeri aritmetik ilerleme formülü ile hesaplanır:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

Number değişkeninin değeri sıfır ile StepsTotal arasında değişir. Elde edilen dönem değerleri değişkenler dizisine eklenir ve SpearmanRankCorrelation göstergesinin ortalama değerlerinden oluşan bir dizi elde etmek için göstergenin her adımında kullanılır. Bu diziye dayanarak, ortalamaların her biri için mevcut eğilimin yönleri hesaplanır ve SpearmanRankCorrelation'ın ortalama değerlerinin tüm dizisi için pozitif ve negatif eğilimlerin sayısı belirlenir.



Trendlerin son pozitif ve negatif sayılarının ortalaması alınır ve DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stili kullanılarak görüntülenen renkli bir histogram oluşturan gösterge çizgileri olarak kullanılır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü de genişliğine göre belirlenir.

Trend göstergesi için iki trend yönünün her biri için dört renk kullanılır: histogram değerleri aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine girmezse, gösterge renkleri daha koyu olur, aşırı satım ve aşırı alım seviyeleri kırıldığında gösterge renkleri daha açık hale gelir.

input int rangeN= 14 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; input uint UpLevel= 80 ; input uint DnLevel= 20 ; input color UpLevelsColor=Blue; input color DnLevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1;

Göstergedeki ortalama alma algoritmaları 10 olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:

SMA - basit hareketli ortalama; EMA - üstel hareketli ortalama; SMMA - düzeltilmiş hareketli ortalama; LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama; JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama; JurX - ultra doğrusal ortalama; ParMA - parabolik ortalama; T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme; VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma; AMA - Parry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. JMA için -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Fazdır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include' a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.

Göstergenin çalışması için, derlenmiş gösterge dosyası SpearmanRankCorrelation.mq5 istemci terminalinin terminal_data_folder'ında bulunmalıdır.

Şekil 1 Ultra Spearman Sıra Korelasyonu göstergesi