Ultra Spearman Sıra Korelasyonu - MetaTrader 5 için gösterge
- 12
Bu gösterge, özel gösterge SpearmanRankCorrelation 'ın okumalarına ve bir dizi sinyal hattının analizine dayanmaktadır. Sinyal çizgilerini hesaplamak için kullanılan algoritma aşağıdaki gibidir. Giriş verisi olarak göstergenin giriş parametrelerine sahibiz:
- rangeN - göstergenin ortalama süresi;
Sinyal hatları kümesinden periyodun herhangi bir değeri aritmetik ilerleme formülü ile hesaplanır:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step
Number değişkeninin değeri sıfır ile StepsTotal arasında değişir. Elde edilen dönem değerleri değişkenler dizisine eklenir ve SpearmanRankCorrelation göstergesinin ortalama değerlerinden oluşan bir dizi elde etmek için göstergenin her adımında kullanılır. Bu diziye dayanarak, ortalamaların her biri için mevcut eğilimin yönleri hesaplanır ve SpearmanRankCorrelation'ın ortalama değerlerinin tüm dizisi için pozitif ve negatif eğilimlerin sayısı belirlenir.
Trendlerin son pozitif ve negatif sayılarının ortalaması alınır ve DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 stili kullanılarak görüntülenen renkli bir histogram oluşturan gösterge çizgileri olarak kullanılır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü de genişliğine göre belirlenir.
Trend göstergesi için iki trend yönünün her biri için dört renk kullanılır: histogram değerleri aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine girmezse, gösterge renkleri daha koyu olur, aşırı satım ve aşırı alım seviyeleri kırıldığında gösterge renkleri daha açık hale gelir.Göstergenin girdi parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input int rangeN=14; // Gösterge dönemi //---- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Ortalama alma yöntemi input int StartLength=3; // Ortalama alma dönemini başlat input int WPhase=100; // Ortalama alma parametresi //---- input uint Step=5; // Dönem değişikliği adımı input uint StepsTotal=10; // Dönem değişikliği sayısı //---- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Düzeltme yöntemi input int SmoothLength=3; // Düzeltme derinliği input int SmoothPhase=100; // Yumuşatma parametresi //---- input uint UpLevel=80; // % cinsinden aşırı alım seviyesi input uint DnLevel=20; // % cinsinden aşırı satım seviyesi input color UpLevelsColor=Blue; // Aşırı alım seviyesinin rengi input color DnLevelsColor=Blue; // Aşırı satım seviyesinin rengi input STYLE Levelstyle=DASH_; // Levels Style. input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Seviyelerin kalınlığı
Göstergedeki ortalama alma algoritmaları 10 olası varyant kullanılarak değiştirilebilir:
- SMA - basit hareketli ortalama;
- EMA - üstel hareketli ortalama;
- SMMA - düzeltilmiş hareketli ortalama;
- LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
- JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
- JurX - ultra doğrusal ortalama;
- ParMA - parabolik ortalama;
- T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
- VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
- AMA - Parry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.
Faz tipi parametrelerin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğuna dikkat edilmelidir. JMA için -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Fazdır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'ye eşittir.
Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include' a kopyalayın), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan ortalama fiyat serileri" makalesinde yayınlanmıştır.
Göstergenin çalışması için, derlenmiş gösterge dosyası SpearmanRankCorrelation.mq5 istemci terminalinin terminal_data_folder'ında bulunmalıdır.
Şekil 1 Ultra Spearman Sıra Korelasyonu göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/787
