喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
CMO - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1637
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购
实际作者:
igorad2004
在此版本的 通道动量振荡器 里，平滑价格用于计算。它可以提升为趋势方向的滤波器。
通道动量振荡器 (CMO) 由 Tushar Chande 开发，且是一款尝试抓取动量的技术指标。Chande (钱德) 在他的书中 "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators (新技术交易者：应用最新指标提高您的利润)"讨论了本指标以及其它指标。CMO 的范围从 -100 至 100。数值 +50 和 -50 假定为市场超买和超卖状态。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.02.2008。
通道动量振荡器 (CMO) 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/784
