CMO - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1637
(23)
cmo.mq5 (7.38 KB) 预览
实际作者:

igorad2004

在此版本的 通道动量振荡器 里，平滑价格用于计算。它可以提升为趋势方向的滤波器。

通道动量振荡器 (CMO) 由 Tushar Chande 开发，且是一款尝试抓取动量的技术指标。Chande (钱德) 在他的书中 "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indicators (新技术交易者：应用最新指标提高您的利润)"讨论了本指标以及其它指标。CMO 的范围从 -100 至 100。数值 +50 和 -50 假定为市场超买和超卖状态。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.02.2008。

通道动量振荡器 (CMO) 指标

通道动量振荡器 (CMO) 指标

