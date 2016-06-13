Wirklicher Autor:



igorad2004

In dieser Version des Chande Momentum Oszillators wird der geglättete Preis für die Berechnungen verwendet. Es ist zulässig den Filter der Trendrichtung zu verbessern.

Der Chande Momentum Oszillator (CMO) wurde von Tushar Chande entwickelt und ist ein technischer Indikator, der versucht das Momentum festzuhalten. Chande diskutierte dies und viele andere Indikatoren in seinem Buch "The New Technical Trader: Boost Your Profit by Plugging into the Latest Indikatoren". Der Bereich des CMO geht von -100 bis 100. Die Werte +50 und -50 werden als Überkauft- und Überverkauftzustände des Marktes betrachtet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 20.02.2008 veröffentlicht.

Chande Momentum Oszillator (CMO) Indikator

