CMO - индикатор для MetaTrader 5

igorad2004
Nikolay Kositsin
3176
(23)
igorad2004

В данном варианте осциллятора Тушара Чанде входная цена предварительно сглажена классическим усреднением, что позволило лучше фильтровать трендовую направленность индикатора.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 20.02.2008.

Рис.1 Индикатор CMO

