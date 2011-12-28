Скрипт сохраняет историю котировок в формате HST. Данный формат файла поддерживается MetaTrader 4 и его возможно импортировать в историю котировок терминала или открыть как автономный график.

Индикатор прогнозирует дневные диапазоны цен и показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня.