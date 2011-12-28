Смотри, как бесплатно скачать роботов
CMO - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 3176
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
igorad2004
В данном варианте осциллятора Тушара Чанде входная цена предварительно сглажена классическим усреднением, что позволило лучше фильтровать трендовую направленность индикатора.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 20.02.2008.
Рис.1 Индикатор CMO
