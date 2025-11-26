Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Renat Fatkhullin
10
-
581 derlemesinden bu yana, GPU'nun gücünden yararlanmak için OpenCL arayüzü için yerel destek eklenmiştir.
İşte OpenCL'de Mandelbrot fraktal hesaplamasının küçük bir çalışma örneği, yazılım uygulamasına kıyasla hesaplamayı yaklaşık 100 kat önemli ölçüde hızlandırıyor.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/825
