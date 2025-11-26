581 derlemesinden bu yana, GPU'nun gücünden yararlanmak için OpenCL arayüzü için yerel destek eklenmiştir.

İşte OpenCL'de Mandelbrot fraktal hesaplamasının küçük bir çalışma örneği, yazılım uygulamasına kıyasla hesaplamayı yaklaşık 100 kat önemli ölçüde hızlandırıyor.

