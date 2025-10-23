Fan sayfamıza katılın
Tavşan - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 44
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Gerçek yazar:
Martingeil
"JonKatana" yazarından " Rabbit " göstergesinin değiştirilmiş varyantı, bu nedenle varyantın yazarına göre, tüm grafikte bulanık çizgiler olmadan daha iyi görünüyor.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.03.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.
Giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Ofset günleri 0-current,1-previous, -1-future input int Levels = 7; // Seviye sayısı input bool Comm = true; // Grafik üzerinde yorum görüntüle input bool Sublevel = true; // Ana seviyelerin ortasında alt seviyelerin gösterilmesi //---- input color FontColor=Black; // Fiyat etiketi rengi //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // Ana hattın rengi input STYLE LineStyle = SOLID_; // Ana hat stili input Width LineWidth = Width_1; // Ana hattın kalınlığı //---- input color MLineColor = Lime; // Alt seviye çizgisinin rengi input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Alt seviye çizgi stili input Width MLineWidth = Width_1; // Alt seviye çizgi kalınlığı //---- input color VlineColor = Black; // Dikey çizgi rengi input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Dikey çizgi stili input Width VLineWidth = Width_1; // Dikey çizgi kalınlığı //---- input color HL_lineColor = Lime; // Önceki gün aralığının çizgisinin rengi input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Önceki gün aralığının çizgi stili input Width HL_lineWidth = Width_5; // Önceki gün aralığının kalınlığı //---- input bool Background=true; // Arka plan olarak dikey çizgiler çizin
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/697
