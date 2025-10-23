Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Tavşan - MetaTrader 5 için gösterge

Martingeil | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
44
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gerçek yazar:

Martingeil

"JonKatana" yazarından " Rabbit " göstergesinin değiştirilmiş varyantı, bu nedenle varyantın yazarına göre, tüm grafikte bulanık çizgiler olmadan daha iyi görünüyor.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.03.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.

Giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // Ofset günleri 0-current,1-previous, -1-future
input int   Levels       = 7;    // Seviye sayısı
input bool  Comm         = true;  // Grafik üzerinde yorum görüntüle
input bool  Sublevel     = true;  // Ana seviyelerin ortasında alt seviyelerin gösterilmesi
//----
input color FontColor=Black;            // Fiyat etiketi rengi
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // Ana hattın rengi
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Ana hat stili
input Width LineWidth    = Width_1;     // Ana hattın kalınlığı
//----
input color MLineColor   = Lime;         // Alt seviye çizgisinin rengi
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Alt seviye çizgi stili
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Alt seviye çizgi kalınlığı
//----
input color VlineColor   = Black;        // Dikey çizgi rengi
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Dikey çizgi stili
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Dikey çizgi kalınlığı
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // Önceki gün aralığının çizgisinin rengi
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Önceki gün aralığının çizgi stili
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Önceki gün aralığının kalınlığı
//----
input bool  Background=true;            // Arka plan olarak dikey çizgiler çizin

Şekil 1 Tavşan göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/697

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

Kontrol edilebilir dış bant yumuşatma özelliğine sahip Bollinger Bantları (ön yumuşatma)

ExpPinBar - Pin Bar Fiyat Eylem modelleri için Uzman Danışman ExpPinBar - Pin Bar Fiyat Eylem modelleri için Uzman Danışman

iPinBar Pin Bar Finder + birkaç farklı takip göstergesine dayalı Uzman Danışman

StokastikGenişleme StokastikGenişleme

Eski güzel stokastik osilatör. Normalden farkı, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini daha net göstermesidir.

IncPriceChannelOnArray IncPriceChannelOnArray

CPriceChannelOnArray sınıfı, fiyat kanalı değerlerini gösterge tamponları ile hesaplamak için tasarlanmıştır.