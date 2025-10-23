Gerçek yazar:

Martingeil

"JonKatana" yazarından " Rabbit " göstergesinin değiştirilmiş varyantı, bu nedenle varyantın yazarına göre, tüm grafikte bulanık çizgiler olmadan daha iyi görünüyor.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.03.2011 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base 'de yayınlanmıştır.



Giriş parametreleri: