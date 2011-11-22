Ставь лайки и следи за новостями
Rabbit - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 5650
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Martingeil
Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" от автора "JonKatana", так, по мнению автора варианта, он лучше выглядит без расплывчатых линий на весь график.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.03.2011.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Смещение дней 0-текущий,1-предыдущий, -1 будущий input int Levels = 7; // Количество уровней input bool Comm = true; // Показ комментарии на графике input bool Sublevel = true; // Показ подуровней посередине между основными уровнями //---- input color FontColor=Black; // Цвет ценовой метки //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // Цвет линии основной input STYLE LineStyle = SOLID_; // Стиль линии основной input Width LineWidth = Width_1; // Толщина линии основной //---- input color MLineColor = Lime; // Цвет линии подуровней input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Стиль линии подуровней input Width MLineWidth = Width_1; // Толщина линии подуровней //---- input color VlineColor = Black; // Цвет линии вертикальной input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Стиль линии вертикальной input Width VLineWidth = Width_1; // Толщина линии вертикальной //---- input color HL_lineColor = Lime; // Цвет линии предыдущего диапазона дня input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Стиль линии предыдущего диапазона дня input Width HL_lineWidth = Width_5; // Толщина предыдущего диапазона дня //---- input bool Background=true; // Рисовать вертикальные линии как фон
