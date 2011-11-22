Реальный автор:

Martingeil

Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" от автора "JonKatana", так, по мнению автора варианта, он лучше выглядит без расплывчатых линий на весь график.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.03.2011.



Входные параметры: