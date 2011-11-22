CodeBaseРазделы
Nikolay Kositsin
5650
(18)
Реальный автор:

Martingeil

Модифицированный вариант индикатора "Rabbit" от автора "JonKatana", так, по мнению автора варианта, он лучше выглядит без расплывчатых линий на весь график.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.03.2011.

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // Смещение дней 0-текущий,1-предыдущий, -1 будущий
input int   Levels       = 7;    // Количество уровней
input bool  Comm         = true;  // Показ комментарии на графике
input bool  Sublevel     = true;  // Показ подуровней посередине между основными уровнями
//----
input color FontColor=Black;            // Цвет ценовой метки
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // Цвет линии основной
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Стиль линии основной
input Width LineWidth    = Width_1;     // Толщина линии основной
//----
input color MLineColor   = Lime;         // Цвет линии подуровней
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Стиль линии подуровней
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Толщина линии подуровней
//----
input color VlineColor   = Black;        // Цвет линии вертикальной
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Стиль линии вертикальной
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Толщина линии вертикальной
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // Цвет линии предыдущего диапазона дня
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Стиль линии предыдущего диапазона дня
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Толщина предыдущего диапазона дня
//----
input bool  Background=true;            // Рисовать вертикальные линии как фон

Рис.1 Индикатор Rabbit

