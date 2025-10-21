Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

BrainTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
36
Derecelendirme:
(10)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

BrainTrend_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde tanımlanan BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde görüntüler.

Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini karakterize eder, mor - büyüyen bir trendin. Gri renk trend sinyallerinin yokluğunu karakterize eder. Eşkenar dörtgenler BrainTrend1 göstergesinden gelen sinyallerdir, daireler - BrainTrend2.

Göstergenin giriş parametreleri:

Göstergenin hesaplandığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, ilgili gösterge giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, mevcut grafik aracı finansal varlık olarak kullanılacaktır.

Tüm giriş parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:

  1. BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin giriş parametreleri, gerekli açıklamalar BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerine adanmış sayfalarda yapılmıştır:
    //+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                 // Finansal Varlık
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi
input int ATR_Period=7;                  // ATR dönemi 
input int STO_Period=9;                  // Stokastik dönem
input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA;    // Ortalama alma yöntemi
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Fiyat hesaplama yöntemi
  2. BrainTrend_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
    //---- göstergesi görsel ekran ayarları
input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Gösterge etiketlerinin adı
input uint  BarTotal=4;                         // Görüntülenecek çubuk sayısı
input color UpSymbol_Color=BlueViolet;          // Büyüme sembolünün rengi
input color FlSymbol_Color=Gray;                // Düz sembol rengi
input color DnSymbol_Color=Red;                 // Düşüş sembolünün rengi
input color IndName_Color=DarkOrchid;           // Gösterge adının rengi
input uint Symbols_Size=34;                     // Sinyal karakter boyutu
input uint Font_Size=15;                        // Gösterge adı yazı tipi boyutu
input int Xn=0;                                 // Adı yatay olarak kaydırın
input int Yn=-60;                               // Adı dikey olarak kaydırın
input bool ShowIndName=true;                    // Gösterge adını görüntüle
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Konum açısı
input uint X_=0;                                // Yatay ofset
input uint Y_=30;                               // Dikey ofset

Bir grafikte birkaç BrainTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin derlenmiş dosyaları istemci terminalinin terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.

İndikatör BrainTrend_HTF_Signal

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/691

