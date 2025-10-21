Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
BrainTrend_HTF_Signal - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 36
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
BrainTrend_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde tanımlanan BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde görüntüler.
Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini karakterize eder, mor - büyüyen bir trendin. Gri renk trend sinyallerinin yokluğunu karakterize eder. Eşkenar dörtgenler BrainTrend1 göstergesinden gelen sinyallerdir, daireler - BrainTrend2.
Göstergenin giriş parametreleri:
Göstergenin hesaplandığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, ilgili gösterge giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, mevcut grafik aracı finansal varlık olarak kullanılacaktır.
Tüm giriş parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:
- BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin giriş parametreleri, gerekli açıklamalar BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerine adanmış sayfalarda yapılmıştır:
//+-----------------------------------+ //|| Gösterge giriş parametreleri | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finansal Varlık input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Gösterge hesaplaması için zaman dilimi input int ATR_Period=7; // ATR dönemi input int STO_Period=9; // Stokastik dönem input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Ortalama alma yöntemi input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Fiyat hesaplama yöntemi
- BrainTrend_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:
//---- göstergesi görsel ekran ayarları input string Symbols_Sirname="BrainTrend_Label_"; // Gösterge etiketlerinin adı input uint BarTotal=4; // Görüntülenecek çubuk sayısı input color UpSymbol_Color=BlueViolet; // Büyüme sembolünün rengi input color FlSymbol_Color=Gray; // Düz sembol rengi input color DnSymbol_Color=Red; // Düşüş sembolünün rengi input color IndName_Color=DarkOrchid; // Gösterge adının rengi input uint Symbols_Size=34; // Sinyal karakter boyutu input uint Font_Size=15; // Gösterge adı yazı tipi boyutu input int Xn=0; // Adı yatay olarak kaydırın input int Yn=-60; // Adı dikey olarak kaydırın input bool ShowIndName=true; // Gösterge adını görüntüle input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Konum açısı input uint X_=0; // Yatay ofset input uint Y_=30; // Dikey ofset
Bir grafikte birkaç BrainTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.
Göstergenin çalışması için, BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin derlenmiş dosyaları istemci terminalinin terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/691
CVHFOnArray sınıfı, Dikey Yatay Filtre (VHF) gösterge değerlerinin gösterge tamponları tarafından hesaplanması için tasarlanmıştır.Bollinger Bands Squeeze
It signals a period of low market volatility that is about to end, foreshadowing a significant price move.
Nonlagdot, piyasa güçlerinin hakimiyeti göz önüne alındığında olası bir eğilimi hesaplayan bir arz ve talep göstergesidir.WPR, Bollinger Bantları ve ATR göstergelerine dayalı Basit Uzman Danışman
İki göstergenin sinyallerine dayanan basit bir strateji: Williams'ın Yüzde Aralığı (WPR) ve Bollinger Bantları (BB). Bir pozisyon yalnızca her iki göstergenin sinyalleri çakıştığında açılır.