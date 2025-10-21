BrainTrend_HTF_Signal göstergesi, giriş parametrelerinde tanımlanan BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin son çubuklarının sayısından trend yönlerini, rengi trend yönünü belirleyen bir dizi grafik nesne biçiminde görüntüler.

Kırmızı renk, düşen bir trendin sinyallerini karakterize eder, mor - büyüyen bir trendin. Gri renk trend sinyallerinin yokluğunu karakterize eder. Eşkenar dörtgenler BrainTrend1 göstergesinden gelen sinyallerdir, daireler - BrainTrend2.

Göstergenin giriş parametreleri:

Göstergenin hesaplandığı zaman dilimi ve finansal varlığın adı, ilgili gösterge giriş değişkenleri kullanılarak değiştirilebilir. Symbol_ (finansal varlık) giriş parametresinin değeri boşsa, mevcut grafik aracı finansal varlık olarak kullanılacaktır.

Tüm giriş parametreleri iki büyük gruba ayrılabilir:

BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin giriş parametreleri, gerekli açıklamalar BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerine adanmış sayfalarda yapılmıştır:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ATR_Period= 7 ; input int STO_Period= 9 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE STO_Price= STO_LOWHIGH ; BrainTrend_HTF_Signal göstergesinin, göstergenin görsel olarak görüntülenmesi için gerekli olan giriş parametreleri:

input string Symbols_Sirname= "BrainTrend_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=BlueViolet; input color FlSymbol_Color=Gray; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 0 ; input int Yn=- 60 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Bir grafikte birkaç BrainTrend_HTF_Signal göstergesinin kullanılması gerekiyorsa, her birinin Symbols_Sirname (gösterge etiketleri için ad) dize değişkeninin kendi değerine sahip olması gerekir.

Göstergenin çalışması için, BrainTrend1 ve BrainTrend2 göstergelerinin derlenmiş dosyaları istemci terminalinin terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators klasöründe bulunmalıdır.



