Rabbit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1983
(18)
Martingeil

Versión modificada del indicador "Rabbit" escrito por JonKatana. Según la opinión del autor de la versión se ve más claro sin algunas líneas confusas en el gráfico.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 14.03.2011.

Parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input int   Yesterday    = 0;    // Offset días 0 - actual, 1 - anterior, -1 - futuro
input int   Levels       = 7;    // Cantidad de niveles
input bool  Comm         = true;  // Visualización de comentarios en el gráfico
input bool  Sublevel     = true;  // Muestra subniveles entre los niveles básicos
//----
input color FontColor=Black;            // Color para el nivel de precios
//----
input color LineColor    = DeepSkyBlue; // Color de línea básica
input STYLE LineStyle    = SOLID_;      // Estilo de línea básica
input Width LineWidth    = Width_1;     // Ancho de línea básica
//----
input color MLineColor   = Lime;         // Color de línea de subniveles
input STYLE MLineStyle   = DASHDOTDOT_; // Estilo de línea de subniveles
input Width MLineWidth   = Width_1;     // Ancho de línea de subniveles
//----
input color VlineColor   = Black;        // Color de línea vertical
input STYLE VLineStyle   = SOLID_;      // Estilo de línea vertical
input Width VLineWidth   = Width_1;     // Ancho de línea vertical
//----
input color HL_lineColor = Lime;         // Color de línea para rango del día anterior
input STYLE HL_lineStyle = SOLID_;      // Estilo de línea para rango del día anterior
input Width HL_lineWidth = Width_5;     // Ancho de línea para rango del día anterior
//----
input bool  Background=true;            // Dibujar líneas verticales como fondo

Rabbit

IncCCIOnArray IncCCIOnArray

La clase CCCIOnArray está diseñada para calcular los valores de Commodity Channel Index (CCI) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase.

BrainTrend_HTF_Signal BrainTrend_HTF_Signal

BrainTrend_HTF_Signal muestra direcciones de tendencia de las últimas barras de BrainTrend1 y BrainTrend2 como una secuencia de objetos gráficos. La cantidad de barras que se utilizarán se ajusta en los parámetros de entrada.

SilverTrend_HTF_Signal SilverTrend_HTF_Signal

SilverTrend_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por el indicador SilverTrend_Signal para llevar a cabo una transacción, mediante un objeto gráfico coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción.

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

La clase CBandsOnArray está diseñada para calcular las Bollinger Bands ® (BB) - Bandas de Bollinger en un búfer de indicador.