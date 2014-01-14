Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rabbit - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Autor original:
Martingeil
Versión modificada del indicador "Rabbit" escrito por JonKatana. Según la opinión del autor de la versión se ve más claro sin algunas líneas confusas en el gráfico.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 14.03.2011.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input int Yesterday = 0; // Offset días 0 - actual, 1 - anterior, -1 - futuro input int Levels = 7; // Cantidad de niveles input bool Comm = true; // Visualización de comentarios en el gráfico input bool Sublevel = true; // Muestra subniveles entre los niveles básicos //---- input color FontColor=Black; // Color para el nivel de precios //---- input color LineColor = DeepSkyBlue; // Color de línea básica input STYLE LineStyle = SOLID_; // Estilo de línea básica input Width LineWidth = Width_1; // Ancho de línea básica //---- input color MLineColor = Lime; // Color de línea de subniveles input STYLE MLineStyle = DASHDOTDOT_; // Estilo de línea de subniveles input Width MLineWidth = Width_1; // Ancho de línea de subniveles //---- input color VlineColor = Black; // Color de línea vertical input STYLE VLineStyle = SOLID_; // Estilo de línea vertical input Width VLineWidth = Width_1; // Ancho de línea vertical //---- input color HL_lineColor = Lime; // Color de línea para rango del día anterior input STYLE HL_lineStyle = SOLID_; // Estilo de línea para rango del día anterior input Width HL_lineWidth = Width_5; // Ancho de línea para rango del día anterior //---- input bool Background=true; // Dibujar líneas verticales como fondo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/697
